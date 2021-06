Le guide touristique voyou qui a attiré des jumeaux britanniques dans une piscine infestée de crocodiles avant qu’ils ne soient attaqués est un Allemand « louche » nommé Recep Aydin qui conduisait une moto effrayante avec un crâne, peut révéler The Sun.

La routarde Georgia Laurie, 28 ans, a été saluée comme une « super badass » après avoir sauvé sa sœur identique des mâchoires d’un crocodile en lui donnant plusieurs coups de poing au visage dans le lagon isolé du Mexique.

Elle a repoussé les attaques du prédateur en tirant Melissa inconsciente hors de l’eau après que la bête l’ait jetée « comme une poupée de chiffon » dans le noir.

Recep, qui serait originaire de la région de la Ruhr en Allemagne, a répété à plusieurs reprises aux jumeaux qu’il serait prudent de nager dans un ruisseau menant à la lagune de Manialtepec.

Mais la région, à 12 miles de la station balnéaire de Puerto Escondido, est connue par les guides touristiques agréés pour être un terreau fertile pour les crocs.

Recep, 35 ans, flottait déjà autour de Puerto Escondido depuis six mois avant l’incident choquant, faisant des petits boulots et « bousculant », ont déclaré les habitants.

Il a été décrit par les routards comme « louche » et « un peu louche ».

Peu de temps après l’attaque, craignant probablement que Melissa ne survive pas, Recep a fait ses valises et a disparu.

On ignore où il se trouve actuellement, tandis que sa moto a été retrouvée par The Sun décorée du crâne et des cornes d’un taureau enchaîné au guidon.

Contacté par The Sun, Mahir Yilmaz, qui a acquis la moto juste après l’attentat, n’a pas souhaité commenter leur arrangement.

Mais lui aussi a quitté la ville dans les jours qui ont suivi l’incident presque mortel, conduisant la moto de Recep Aydin à travers le Mexique jusqu’à l’État le plus au sud du Chiapas.

Dimanche dernier, il était arrivé à San Cristobal de las Casas, la capitale culturelle de l’État, à seulement trois heures de route de la frontière guatémaltèque.

L’attaque, le 6 juin, a laissé Melissa dans un coma artificiel avec des poumons remplis d’eau et des blessures abdominales qui ont pénétré son estomac et ses intestins, ce qui a entraîné une septicémie.

Rex

Étonnamment, les filles prévoient de continuer leurs voyages, malgré leur épreuve[/caption]

ITV

Melissa Laurie s’est battue pour la vie dans un coma artificiel[/caption]

Elle s’est maintenant réveillée de son coma et a quitté l’hôpital.

Le gardien du zoo a été traîné sous l’eau alors qu’il nageait la nuit dans la lagune de Manialtepec, à dix milles de la station de surf Puerto Escondido.

Georgia a entendu l’appel à l’aide de sa sœur et l’a trouvée flottant face contre terre à la surface.

Alors qu’elle traînait son jumeau en lieu sûr, le crocodile a de nouveau attaqué et sauvage les deux femmes.

Georgia a repoussé la bête avec une rafale de coups de poing et a nagé jusqu’au bateau.

Des photos publiées la semaine dernière montraient Melissa vêtue d’une chemise d’hôpital aux côtés de sa sœur et de ses amis dans un hôpital d’Oaxaca.

D’autres photos montrent une déchirure sur le côté droit du nez de Melissa, qui est sa seule blessure visible, à part celles sous sa robe.

Sa sœur a déclaré à ITV News : « Nous avons vu le crocodile et nous avons essayé de nager pour nous mettre en sécurité, mais malheureusement, ma sœur n’y a pas échappé – alors cela l’a prise en dessous.

Elle a ajouté : « Nous avons essayé de l’appeler par son nom mais il n’y a pas eu de réponse, alors je suis allée vers mes amis et j’ai essayé de retrouver mes amis, puis j’ai juste vu son corps flotter vers moi.

«Je suis passé à l’action avec mon entraînement au sauvetage dont je me souviens et j’ai traîné son corps vers moi et je l’ai allongée sur ma poitrine et j’ai essayé de se rétablir et elle a commencé à faire une crise.

« Et le crocodile est revenu deux fois – alors je l’ai battu mais la troisième fois, c’est quand j’ai subi le plus de blessures. »

Getty

La lagune de Manialtepec au Mexique est populaire auprès des touristes[/caption]

Alamy

Le crocodile a attrapé Melissa par la jambe avant de l’entraîner dans un rouleau de la mort[/caption]

Malgré l’incident cauchemardesque et les deux blessés, le duo, de Sandhurst, Berks., a insisté sur le fait qu’il ne mettrait pas fin tôt à son voyage de rêve au Mexique.

Georgia a déclaré au Sun: « Melissa a un poignet fracturé qui mettra plus de temps à guérir que ses autres blessures.

« Elle pourrait aussi bien récupérer ici plutôt que de s’ennuyer à la maison.

« Nous n’allons certainement pas terminer notre tournée mondiale. Nous voulons continuer. Je peux bien récupérer ici et elle aussi.

Les filles faisaient partie d’un groupe de 25 touristes qui ont été emmenés dans une zone de la lagune de Manialtepec connue pour la nidification des crocodiles.

Georgia a déclaré qu’elle avait réalisé que sa sœur avait l’air d’être « secouée » – avant d’apercevoir une tête de crocodile de deux pieds de long émergeant de l’eau.

«C’est à ce moment-là qu’il l’a attrapée par la jambe et l’a mise dans un rouleau de la mort. Elle a tourné en rond et cela essayait de l’entraîner », a-t-elle déclaré.





«Je le martelais, et c’est à ce moment-là qu’il m’a attrapé et m’a mordu le bras. Je l’ai frappé avec l’autre main et il m’a laissé partir. Cela s’est produit trois fois.

« La bataille de crocs a semblé durer longtemps, mais l’adrénaline a fait son entrée. »

Elle dit avoir « frappé » la créature sur le nez avec les deux poings – ajoutant : « C’était dur, comme de frapper une table. »