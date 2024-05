Le guide suprême iranien remercie les étudiants américains de « se tenir du bon côté de l’histoire »

Le chef suprême de la révolution islamique iranienneL’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a salué les étudiants américains qui ont manifesté contre la guerre en cours entre Israël et le Hamas, applaudissant qu’ils étaient « du bon côté de l’histoire ».

« Chers étudiants universitaires aux États-Unis d’Amérique, vous êtes du bon côté de l’histoire », a écrit Khamenei dans un post X.

Ce message faisait partie d’une longue lettre que le Guide suprême avait écrite à Étudiants américainsles félicitant pour leurs manifestations anti-israéliennes.

« Vous avez maintenant formé une branche du Front de Résistance et avez entamé une lutte honorable face à la pression impitoyable de votre gouvernement – ​​un gouvernement qui soutient ouvertement le régime sioniste usurpateur et brutal », écrit-il dans la lettre.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei s’adresse aux médias lors du vote des élections législatives à Téhéran, en Iran, le 10 mai 2024.

Le guide suprême a affirmé que L’Amérique et la Grande-Bretagne des terroristes « importés » dans la région après les guerres mondiales.

« Après la guerre mondiale, le réseau capitaliste sioniste a progressivement importé plusieurs milliers de terroristes sur ce territoire avec l’aide du gouvernement britannique », a écrit Khamenei. « Ces terroristes ont attaqué des villes et des villages, assassiné des dizaines de milliers de personnes et chassé des multitudes vers les pays voisins. Ils se sont emparés de leurs maisons, de leurs entreprises et de leurs terres agricoles, ont formé un gouvernement sur la terre usurpée de Palestine et l’ont appelé Israël. »

Il a déclaré que « l’élite sioniste mondiale » a qualifié de « terrorisme » la « résistance courageuse et humaine » sur les campus universitaires.

L’élite sioniste mondiale – qui possède la plupart des sociétés de médias américaines et européennes ou qui les influence par le financement et la corruption – a qualifié cette résistance courageuse et humaine de « mouvement comme « terrorisme »‘. »

Des manifestants pro-palestiniens manifestent le jeudi 18 avril 2024 le long des lignes de police du NYPD à l’extérieur du campus de l’Université Columbia à New York. Plusieurs étudiants ont été arrêtés alors que les agents ont dégagé un campement sur la pelouse du campus.

Khamenei a également applaudi les professeurs et le personnel des universités américaines qui participaient au manifestations anti-israéliennes tout en disant qu’il « sympathise » avec les étudiants pour leur « persévérance » contre la police et le gouvernement américain.

« Le soutien et la solidarité de vos professeurs constituent un développement significatif et conséquent », a-t-il écrit. « Cela peut apporter un certain réconfort face à la brutalité policière de votre gouvernement et aux pressions qu’il exerce sur vous. Moi aussi, je fais partie de ceux qui sympathisent avec vous, les jeunes, et apprécient votre persévérance. »

Les étudiants anti-israéliens de l’Université de Columbia ont installé un camping sur la pelouse ouest de l’école, où ils ont installé des tentes et exigé que les administrateurs se désengagent d’Israël et prennent d’autres mesures pour soutenir la guerre du Hamas contre le pays.

Les commentaires du guide suprême iranien interviennent après que des manifestations pro-palestiniennes ont éclaté sur les campus universitaires américains en avril 2024, dans le cadre du mouvement en cours contre la Palestine. Guerre Israël-Hamas.

L’escalade a commencé après des arrestations massives à l’Université de Columbia dans un campement du campus.

