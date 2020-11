Le guide suprême iranien Khamenei promet une “ punition décisive ” pour l’assassinat d’un haut scientifique militaire

L’Iran aura des représailles pour la mort de Mohsen Fakhrizadeh, le scientifique tué vendredi, a promis le chef suprême du pays. Les responsables iraniens accusent Israël d’être derrière le meurtre.

Fakhrizadeh était un «Âme précieuse» évalué pour «Ses efforts scientifiques considérables et durables», L’ayatollah Ali Khamenei a déclaré samedi dans un communiqué. L’Iran mènera une enquête approfondie sur son assassinat et«Poursuivre fermement ses auteurs et ses commandants», tout en doublant l’exploration scientifique dans les domaines dans lesquels travaillait Fakhrizadeh, a-t-il ajouté.

Tous les administrateurs concernés doivent sérieusement mettre deux questions cruciales à leur ordre du jour: 1 ° enquêter sur ce crime et poursuivre fermement ses auteurs et ses commandants, 2 ° poursuivre les efforts scientifiques et technologiques du martyr dans tous les secteurs où il était actif.

– Khamenei.ir (@khamenei_ir) 28 novembre 2020