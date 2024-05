Le guide suprême iranien dirige les prières funéraires du président

Des foules ont envahi les rues de Téhéran et le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a célébré mercredi des prières funéraires pour le président du pays, avec de hauts responsables des groupes militants du Hamas et du Hezbollah soutenus par l’Iran se joignant aux commémorations.

La présence de dirigeants du Hamas et du Hezbollah – deux mandataires iraniens clés au Moyen-Orient – ​​aux côtés d’un ensemble de responsables non occidentaux offre une illustration frappante de la position internationale de Téhéran à un moment de turbulences pour le pays.

Le président Ebrahim Raisi, 63 ans, a été tué dans un accident d’hélicoptère avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, 60 ans, et cinq autres personnes voyageant avec eux dimanche. L’ayatollah Khamenei a déclaré cinq jours de deuil et les funérailles ont commencé mardi par une procession à Tabriz, la grande ville la plus proche du lieu de l’accident, dans le nord-ouest de l’Iran. Les corps de M. Raisi et des autres personnes tuées ont ensuite été transportés vers la ville sainte de Qom et à Téhéran, la capitale, avant les événements de mercredi.