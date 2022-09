Le guide suprême de l’Iran présenté lors d’un événement au milieu d’informations faisant état d’une santé détériorée

Une photo montrait l’ayatollah Khamenei portant un masque et saluant la foule assistant à la cérémonie, qui marquait le 40e jour après le martyre de l’imam Hussein.

D’autres photos le montraient assis sur une chaise à droite de la pièce, tenant un chapelet et regardant l’imam prononçant le sermon.

Dans une vidéo de 12 minutes, l’ayatollah a été vu en train d’écouter et d’interagir pendant l’événement, où les fidèles chiites se rassemblent pour marquer la fin d’une période de deuil de 40 jours qui commémore la mort au septième siècle de l’imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet. . Une vidéo sur les médias d’État a montré Khamenei s’adressant à la foule lors de l’événement.

Le New York Times a déclaré vendredi que Khamenei avait annulé toutes les apparitions publiques la semaine dernière après être tombé “gravement malade” et qu’il était sous observation par une équipe de médecins.

Citant quatre personnes anonymes familières avec son état de santé, le Times a rapporté que Khamenei était au repos après avoir subi une intervention chirurgicale la semaine dernière pour une occlusion intestinale.

Les photos publiées sur plusieurs médias iraniens indiquent que l’ayatollah de 83 ans a été physiquement capable d’apparaître en public lors de l’événement.

L’ayatollah Khamenei est à la tête de l’Iran depuis trois décennies et est l’un des dirigeants les plus anciens du Moyen-Orient. On ne sait pas qui pourrait succéder au chef, mais on s’attend à ce qu’en cas de décès, l’Assemblée d’experts se réunisse pour discuter de son successeur.