Le «guide spirituel» de Poutine, Alexander Dugin, à l’hôpital après avoir esquivé la bombe qui a tué sa fille lors d’une «tentative d’assassinat»

Le “guide spirituel” de VLADIMIR Poutine est hospitalisé après avoir esquivé de justesse un attentat à la voiture piégée qui a tué sa fille.

Cela survient alors que les copains du tyran exigent que le tyran bombarde l’Occident suite à la tentative d’assassinat signalée samedi soir

La fille d’Alexander Dugin a été tuée dans l’explosion Crédit : Twitter

Le “guide spirituel” de Poutine a raté l’attaque de peu 1 crédit : East2West

Dugin est maintenant hospitalisé 1 crédit : East2West

Alexander Dugin – considéré comme un architecte de la guerre d’Ukraine – a esquivé l’explosion après avoir changé de voiture au dernier moment.

Sa fille, la propagandiste Darya, est décédée, mais des preuves suggèrent que le mystique néo-nazi Dugin était la victime visée.

Il est maintenant hospitalisé, a déclaré l’ancien conseiller de Poutine, Sergei Markov.

Markov a posté: “Pauvre Alexander Dugin. Il est maintenant à l’hôpital. Nos immenses condoléances.”

Dugin et sa fille étaient les invités d’honneur du festival familial Tradition au domaine de Zakharovo et avaient prévu de partir ensemble, selon le violoniste et ami Peter Lundstrem.

Mais Dugin a sauté dans un autre véhicule et a esquivé sans le savoir la tentative d’assassinat.

Quelques minutes plus tard, le philosophe raciste d’extrême droite a été photographié tenant sa tête avec horreur alors qu’il se tenait au milieu des conséquences de l’explosion.

Darya, 35 ans, aurait été tuée sur le coup lorsque son Toyota Land Cruiser Prado a éclaté dans une explosion de boule de feu à Bolshie Vyazemy, à la périphérie de la capitale russe.

Mais son père – le “guide spirituel” de Poutine – devait être dans le Toyota Land Cruiser Prado qui a été touché.

Le philosophe Dugin a apparemment changé de voiture à la dernière minute.

Il n’y a aucune preuve directe que l’Ukraine ou ses agents aient été impliqués dans l’attaque de Moscou.

Pourtant, les principaux partisans de la guerre pro-Poutine n’ont pas tardé à exiger une attaque totale contre Kyiv au sujet de l’assassinat présumé.

Margarita Simonyan, responsable du réseau RT, a posté sur Telegram : « Des centres de décision ! Centres de décision !!

“Des centres de décision !!!”

Son appel fait écho à une demande des extrémistes fidèles à Poutine pour qu’il fasse des ravages avec des frappes massives de missiles sur le centre de Kyiv.

Le journaliste de propagande Maxim Kononenko a envoyé un message: “l’adresse du bâtiment principal du SBU [Ukrainian secret services]: Volodymyrska 33, Kyiv.

“Je vais essayer de dormir maintenant, et quand je me réveillerai, j’espère lire aux informations qu’il a été f ****** bombardé avec ses sous-sols.”

Il y avait aussi des avertissements que d’autres propagandistes pro-Poutine pourraient être en danger.

Denis Pushilin, le chef de la République populaire de Donetsk, a posté : « Les terroristes du régime ukrainien, essayant d’éliminer Alexandre Douguine, ont fait exploser sa fille… dans une voiture. Souvenir béni de Daria, c’est une vraie fille russe.

Il a directement mis en cause « les terroristes du régime ukrainien ».

Darya a été décrite comme “une femme jeune, intelligente, belle et incroyablement talentueuse et sympathique”.

Elle était analyste politique et rédactrice en chef du journal pro-Poutine United World International.

Elle est co-auteur d’un livre sur la guerre de Poutine en Ukraine.

Son père est l’auteur d’une vision d’extrême droite sur le rôle de la Russie dans le monde qui s’adressait à Poutine.

Dugin a été décrit comme un «fasciste russe» et était connecté au réseau de télévision ultranationaliste de Tsargrad.

Le couple a été photographié ensemble lors d’un événement public pro-Poutine peu de temps avant sa mort.

Andrey Krasnov, le chef du mouvement social russe Horizon et un ami proche de la femme décédée, a déclaré : « Je connaissais Darya personnellement.

“C’était le véhicule du père. Darya… a pris sa voiture aujourd’hui, tandis qu’Alexandre a pris un chemin différent.

MENACE apocalyptique

« Il est revenu et il était sur les lieux du drame.

“Pour autant que je sache, Alexander ou probablement les deux étaient la cible.”

Cela survient après que la télévision d’État russe a également appelé à la destruction des “centres de décision”.

Le copain de Poutine, Yury Kot, a averti que l’escalade du conflit dans la plus grande centrale atomique d’Europe pourrait conduire à Armageddon avec des menaces de lâcher des missiles nucléaires sur Londres et Washington.

L’Ukraine a accusé les forces d’occupation d’avoir délibérément bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et d’avoir élaboré un plan « suicidaire » pour la faire exploser avec des mines.

La plus grande chaîne de télévision contrôlée par l’État de Moscou a accordé du temps d’antenne à Yury Kot, le chef de file du mouvement ukrainien pro-Kremlin Parus.

Il a affirmé que c’était Kyiv et l’Occident qui mettaient en péril la sécurité nucléaire – et a exhorté Poutine à être prêt à tirer des armes nucléaires sur Londres et Washington.

Kot a déclaré sur Channel One : « Nous comprenons tous très bien que [Ukraine and the West] concoctent une réalité fictive.

« Nous sommes confrontés à la réalité. Nous devons dire à l’Ukraine et à ses pays qui nous soutiennent – la Grande-Bretagne et l’Amérique avant tout… et le dire clairement.

« Si la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est endommagée et qu’une catastrophe se produit, deux missiles frapperont immédiatement vos centres de décision.

« L’un à Washington, l’autre à Londres. Les nucléaires. Et c’est tout… il n’y aura plus de conversation.