Le guide sherpa Kami Rita gravit le mont Everest pour sa 30e fois record, sa deuxième ce mois-ci

KATMANDOU, Népal (AP) — Guide de montagne Sherpa renommé Kami-Rita a escaladé le mont Everest pour une 30e fois mercredi, complétant ainsi sa deuxième ascension ce mois-ci jusqu’au sommet du monde.

Rita a atteint le sommet de 8 849 mètres (29 032 pieds) à 7 h 49, selon Khim Lal Gautam, un responsable gouvernemental au camp de base.

Sa première ascension de la saison d’escalade de cette année a eu lieu le 12 mai, guidant des clients étrangers.

« Il est en bonne santé et heureux d’avoir réalisé ce record », a déclaré Mingma Sherpa de l’expédition Seven Summits Treks, qui a organisé l’expédition.

Ils ont pu lui parler brièvement alors qu’il était au sommet et qu’il était en bonne santé, a déclaré Mingma.

Rita était toujours en train de descendre vers les camps inférieurs de la montagne, et Mingma a confirmé que Rita ne grimperait plus cette saison et qu’elle rentrerait probablement chez elle dans les prochains jours.

Il a aussi a gravi le mont Everest deux fois l’année dernièreétablissant le record de la plupart des ascensions de la plus haute montagne du monde le premier et le prolongeant moins d’une semaine plus tard.

Son concurrent le plus proche pour le plus grand nombre d’ascensions du mont Everest est son collègue guide sherpa Pasang Dawa, qui compte 27 ascensions réussies de la montagne.

Rita a gravi l’Everest pour la première fois en 1994 et fait ce voyage presque chaque année depuis. Il est l’un des nombreux guides Sherpa dont l’expertise et les compétences sont essentielles à la sécurité et au succès chaque année des alpinistes étrangers qui cherchent à atteindre le sommet de la montagne.

Son père fut parmi les premiers guides Sherpas. En plus de ses ascensions de l’Everest, Kami Rita a gravi plusieurs autres sommets parmi les plus hauts du monde, notamment le K2, le Cho Oyu, le Manaslu et le Lhotse.

Les autorités ont indiqué que plus de 450 alpinistes avaient déjà escaladé le mont Everest depuis le côté népalais du sommet au sud au cours de cette saison d’escalade, qui se termine dans quelques jours. La plupart des ascensions de l’Everest et des sommets himalayens voisins se font en avril et mai, lorsque les conditions météorologiques sont les plus favorables.

Cette saison, les autorités népalaises ont délivré des centaines de permis d’escalade à des grimpeurs étrangers, et au moins autant de guides sherpas locaux les accompagnaient.

La montagne peut également être escaladée depuis la Chine. L’agence de presse officielle Xinhua a rapporté que Wang Jian, 70 ans, avait atteint le sommet mardi, devenant ainsi le Chinois le plus âgé à y parvenir.

Everest a été escaladé pour la première fois en 1953 par le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le Sherpa népalais Tenzing Norgay.