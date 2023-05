Le guide Sherpa du Népal retrouve le titre de la plupart des ascensions du mont Everest après son 27e voyage

L’un des plus grands guides de montagne a retrouvé son titre du plus grand nombre d’ascensions du mont Everest après avoir escaladé le sommet pour la 27e fois mercredi, trois jours seulement après qu’un autre grimpeur Sherpa ait égalé son précédent record.

Kami Rita, 53 ans, a atteint le sommet de 8 849 mètres (29 032 pieds) en guidant un groupe d’alpinistes sur la plus haute montagne du monde, et était en sécurité et en bonne santé, a déclaré Mingma Sherpa de Seven Summit Treks, basé à Katmandou.

Un autre guide sherpa népalais, Pasang Dawa, a atteint le sommet dimanche pour la 26e fois, égalant le record de Kami Rita l’an dernier.

La première vague d’alpinistes de la saison a atteint le sommet au cours du week-end alors que les guides Sherpa fixaient des cordes et traçaient des chemins pour les centaines qui tenteront d’escalader le sommet au cours des derniers jours de mai.

Mai est le meilleur mois pour gravir l’Everest car il bénéficie des meilleures conditions météorologiques. Il n’y a généralement que quelques fenêtres avec du beau temps sur la partie la plus élevée de la montagne en mai qui permettent aux grimpeurs d’atteindre le sommet.

Après la fin du mois de mai, le temps sur la montagne se dégrade et l’escalade devient dangereuse.

Les grimpeurs atteignent généralement le camp de base de l’Everest en avril et passent des semaines à s’acclimater à la haute altitude, au terrain accidenté et à l’air raréfié avant de gravir le sommet.

Au cours de la première ou de la deuxième semaine de mai, ils tentent généralement d’atteindre le sommet. L’ascension de cette année, cependant, a été légèrement retardée après que trois grimpeurs Sherpa soient tombés dans une crevasse profonde sur une section perfide de la montagne en avril. Les sauveteurs n’ont pas été en mesure de les retrouver.

Une ruée vers le sommet est attendue dans les prochaines semaines. Les autorités népalaises ont délivré près de 470 permis pour l’Everest ce printemps.

Kami Rita a escaladé l’Everest pour la première fois en 1994 et a fait le voyage presque chaque année depuis lors. Il est l’un des nombreux guides Sherpa dont l’expertise et les compétences sont essentielles à la sécurité et au succès des alpinistes étrangers qui cherchent à se tenir au sommet de la montagne chaque année.

Son père était parmi les premiers guides Sherpa. En plus de ses ascensions de l’Everest, Rita a escaladé plusieurs autres sommets parmi les plus hauts du monde, notamment le K-2, le Cho-Oyu, le Manaslu et le Lhotse.

—Binaj Gurubacharya, Associated Press

