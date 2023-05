Le guide népalais sherpa établit le record de la plupart des ascensions du mont Everest avec 27

Un guide sherpa népalais a établi mercredi un nouveau record du nombre de fois qu’un seul alpiniste a escaladé l’Everest.

Kami Rita, 53 ans, a atteint le sommet de la montagne de 29 032 pieds pour la 27e fois, trois jours seulement après qu’un autre Sherpa ait égalé son précédent record de 26, selon les responsables.

« Très inspirant de voir un alpiniste local continuer à repousser les limites du mont Everest », a déclaré à Reuters l’alpiniste américain Garrett Madison, qui était avec Rita lors de cinq de ses ascensions.

Thaneswar Guragai, le directeur général de Seven Summit Treks, pour qui Rita travaille, a déclaré à l’agence de presse qu’il avait atteint le sommet de la plus haute montagne du monde vers 8h30, heure locale, mercredi, alors qu’il guidait un alpiniste étranger.

« Oui, Kami Rita a escaladé Sagarmatha pour la 27e fois », a également déclaré à Reuters un responsable du ministère du Tourisme du Népal, Bigyan Koirala, faisant référence à l’Everest par son nom népalais.

Seven Summit Treks aurait également déclaré dans un communiqué que Rita « a consacré sa vie à l’alpinisme et est devenue synonyme du plus haut sommet du monde ».

Kami Rita a escaladé l’Everest pour la première fois en 1994 et a fait le voyage presque chaque année depuis lors. Il est l’un des nombreux guides Sherpa dont l’expertise et les compétences sont essentielles à la sécurité et au succès des alpinistes étrangers qui cherchent à se tenir au sommet de la montagne chaque année.

Le père de Rita a été parmi les premiers guides Sherpa, et en plus de ses ascensions de l’Everest, Rita a escaladé plusieurs autres sommets parmi les plus hauts du monde, notamment le K-2, le Cho-Oyu, le Manaslu et le Lhotse.

Dimanche, le guide Sherpa Pasang Dawa a escaladé l’Everest pour la 26e fois, égalant le précédent record de Rita, selon l’Associated Press.

Cette ascension s’est produite alors que la première vague d’aventuriers de la saison atteignait le sommet de l’Everest avant que les conditions météorologiques ne deviennent plus dangereuses à partir de juin.

Ce printemps, les autorités népalaises ont délivré près de 470 permis pour gravir l’Everest, a rapporté l’AP.

Ishwari Paudel de la société Himalayan Guides a déclaré à Reuters que l’alpiniste britannique de 49 ans Kenton Cool avait également atteint le sommet de l’Everest mercredi pour une 17e ascension record parmi les alpinistes étrangers.

« Cool descend maintenant après avoir guidé son propre client privé », a déclaré Paudel.

Depuis la première ascension de l’Everest en 1953, la montagne a été escaladée plus de 11 000 fois, bien que les autorités disent que plus de 320 personnes sont mortes en essayant de faire le trek, rapporte Reuters.

