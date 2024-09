Le guide Michelin remet les clés de trois hôtels très convoités de Vancouver

Michelin a publié un nouveau guide récompensant des hôtels prestigieux à travers l’Amérique du Nord avec des clés Michelin, et quatre propriétés luxueuses de Vancouver ont obtenu cette approbation exclusive.

Le Wedgewood Hotel, le Shangri-La Vancouver et le Loden Hotel ont tous trois reçu une clé du Guide Michelin pour leur élégance et leurs équipements de premier ordre. Le Rosewood Hotel Georgia a été le seul établissement de Vancouver à obtenir deux clés, une ambiance classique contemporaine et une atmosphère animée.

Parmi les 1 000 hôtels recommandés par Michelin, 288 établissements en Amérique du Nord ont reçu une clé. Cette clé est similaire au système de classement par étoiles de Michelin pour les restaurants, où un, deux ou trois symboles sont attribués aux établissements exceptionnels.

« Les Clés Michelin constituent une nouvelle référence internationale », a déclaré Michelin. « Elles visent à guider les voyageurs vers des hébergements qui se distinguent par leur concept d’hospitalité unique, leur caractère distinctif, leur accueil chaleureux et leur niveau de service extrêmement élevé. »

Les classements sont basés sur des inspections effectuées par des représentants anonymes du Guide Michelin qui ont séjourné ou visité les établissements indépendamment d’autres labels touristiques, marques ou systèmes de classement par étoiles.

Le Guide Michelin a apprécié que cet hôtel-boutique privé soit toujours dirigé par les filles de son fondateur. Il a également salué son emplacement central, son spa et son centre de remise en forme, ainsi que le restaurant Bacchus, qui sert une cuisine de style européen à base d’ingrédients de la côte ouest et du thé le week-end.

La salle préférée du Guide Michelin était le salon du piano, qui vantait la richesse de la décoration de style vénitien, les vitraux de Murano et la cheminée en pierre calcaire.

« Contrairement aux hôtels d’affaires modernes de la ville, cet endroit est tout en faste de style européen et en élégance d’antan, à commencer par le mobilier ancien, les tapis persans et le bureau en pierre sculptée de la réception », a déclaré le guide. « Attendez-vous à des meubles anciens, des murs en tapisserie et des boiseries sombres, ainsi qu’à de spacieuses salles de bains en marbre, des baignoires profondes et des douches séparées. »

Le guide Michelin a noté que Vancouver était une ville « dotée d’une topographie exceptionnelle » et a choisi cet hôtel pour ses vues incomparables sur Coal Harbour, Burrard Inlet et les montagnes de la côte nord.

La suite Halo de l’hôtel Loden, la chambre la plus luxueuse, dispose d’une terrasse panoramique parfaite pour ce que le Guide Michelin décrit comme « l’observation des montagnes ».

« Les baignoires extra-profondes sont un atout très apprécié lors des nuits d’hiver romantiques et pluvieuses. »

Michelin a salué la présentation sobre du luxe de l’établissement et son célèbre restaurant interne, Tableau, qui sert une cuisine d’inspiration française.

Les chambres spacieuses et les détails luxueux ont attiré l’attention du guide Michelin. Les clients peuvent s’attendre à des stores télécommandés qui peuvent être ouverts ou fermés depuis le lit et à des douches à l’italienne à plusieurs têtes.

« La décoration s’éloigne du minimalisme d’antan, avec des matériaux naturels et des fioritures asiatiques aux côtés du mobilier moderne de B&B Italia. »

Deux restaurants, deux bars et un spa à service complet complètent cette propriété certifiée LEED argent, ce qui, selon le guide, n’est « pas une mince affaire » pour un hôtel de luxe.

Selon le Guide Michelin, la riche histoire de cette propriété en tant que maison loin de chez eux pour les stars de cinéma et les célébrités remontant aux Années folles en fait un symbole du glamour du vieux Hollywood.

L’hôtel a fermé pour une rénovation majeure cette année et a rouvert, proposant des chambres dans une nouvelle palette de couleurs vives de bleu pâle, crème et marron chocolat.

« Les suites Lord Stanley et Rosewood, qui sont les plus luxueuses, sont dotées de terrasses privées sur le toit, avec piscines et cheminées extérieures », a déclaré le guide. « Elles sont dignes de la royauté, en effet. (Avons-nous mentionné que certains des tout premiers clients de l’hôtel étaient Édouard, prince de Galles, et son frère George, duc de Kent ?) »

Pour tous les clients, il y a une piscine intérieure à débordement d’eau salée et plusieurs restaurants proposant certaines des meilleures spécialités de la ville.