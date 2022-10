Le Guide Michelin dévoile aujourd’hui ses meilleurs restaurants de Vancouver

Vancouver accueillera bientôt des restaurants étoilés au guide Michelin alors que le prestigieux guide gastronomique dévoilera sa sélection des meilleurs restaurants de la ville.

Michelin dévoilera ses choix lors d’une cérémonie de remise des prix jeudi à 19h30 au Vancouver Convention Centre West building.

Le mois dernier, Michelin, qui couvre plus de 60 emplacements à travers le monde, a dévoilé sa liste des meilleurs restaurants de Toronto dans son premier guide alimentaire canadien.

Un restaurant de Toronto — Sushi Masaki Saito — a reçu deux étoiles tandis que 12 autres ont obtenu une étoile. Plus d’une douzaine d’autres restaurants ont obtenu une désignation Bib Gourmand, qui reconnaît la grande qualité parmi les points de vente qui offrent deux plats et un verre de vin ou un dessert pour moins de 60 $.

Tous les chefs Michelin une et deux étoiles de Toronto lèvent leur verre après la cérémonie à Toronto le 13 septembre 2022. (La Presse Canadienne)

Le Guide Michelin a annoncé son intention de venir à Vancouver en juillet, notant que des inspecteurs anonymes étaient dans la ville, faisant des réservations de restaurants et payant tous leurs repas pour s’assurer qu’ils sont traités de la même manière que tout autre client.

Les guides, qui ont été publiés pour la première fois en France il y a plus d’un siècle, attribuent chaque année des étoiles aux restaurants qui font preuve d’excellence culinaire.

L’arrivée de Michelin au Canada est en partie due à un accord de financement pluriannuel avec les offices de tourisme pour aider à promouvoir les voyages décimés par la pandémie, mais Gwendal Poullennec, directeur international du guide, a déclaré que le processus de sélection reste indépendant.

Les inspecteurs Michelin fondent leurs avis sur cinq critères : la qualité des produits, l’harmonie des saveurs, la maîtrise des techniques de cuisson, la personnalité du chef en cuisine et la régularité à chaque visite, car chaque restaurant est inspecté plusieurs fois par an.

Plus tôt cette année, le restaurant de Vancouver Published on Main était en tête de la liste des 100 meilleurs restaurants au Canada. Gus Stieffenhofer-Brandson, chef exécutif chez Published on Main, a déclaré en juillet qu’il espérait que le restaurant obtiendrait une étoile Michelin.

“Je pense que la validation d’être reconnu par Michelin serait énorme pour nous et je pense que cela nous apporterait à perpétuité plus de clients.”