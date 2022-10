Le Guide Michelin débarque à Vancouver avec huit étoiles pour huit restaurants – Kelowna Capital News

Le Guide Michelin a jugé huit restaurants de Vancouver dignes chacun de l’une de ses prestigieuses étoiles culinaires.

L’ode parisienne à la gastronomie a dévoilé sa deuxième édition canadienne lors d’un gala jeudi qui a vanté les vedettes de la gastronomie, notamment l’avant-poste vancouvérois du célèbre restaurant pékinois iDen & Quan Ju De et la fusion nippo-italienne de Kissa Tanto.

« La toute première sélection est un bon début. (Il) représente vraiment la haute qualité du domaine culinaire local et la grande diversité et le grand soin apporté aux incroyables produits locaux », a déclaré jeudi le directeur international du guide, Gwendal Poullennec, avant la révélation.

Les inspecteurs anonymes du guide ont fait l’éloge du “canard croustillant et juteux” trouvé chez iDen & Quan Ju De Beijing Duck House, où le plat signature se vend 128 $ et est accompagné de caviar pour 140 $ supplémentaires.

Les restaurants contemporains AnnaLena, Barbara, Burdock & Co et Published on Main ont également reçu des éloges, qui ont chacun remporté une étoile les identifiant comme très bons dans leur catégorie.

Une seule étoile Michelin est également allée au bar à sushis Masayoshi et au bistrot québécois St. Lawrence.

Aucun restaurant n’a obtenu deux étoiles, qui récompensent les établissements proposant une « excellente » cuisine, et aucun n’a remporté les rares trois étoiles, qui distinguent une cuisine exceptionnelle qui mérite un voyage spécial.

Cependant, Poullennec a souligné les normes élevées nécessaires pour obtenir ne serait-ce qu’une seule étoile, que des inspecteurs anonymes déterminent à l’aide d’une méthodologie globale qui, selon Poullennec, est appliquée de la même manière dans tous les pays visités par le guide.

Les facteurs incluent la saveur, la technique culinaire, la qualité du produit, la consistance et si la personnalité du chef se reflète dans les plats.

« Vous savez, faire partie de la sélection est vraiment un exploit en soi. Être récompensé d’une étoile signifie que vous n’êtes pas seulement l’un des meilleurs restaurants de votre ville, mais de votre pays et du monde », a déclaré Poullennec.

Le système centenaire a également décerné à 12 restaurants des Bib Gourmands, réservés aux établissements proposant une bonne cuisine pour un bon rapport qualité-prix, défini comme un repas de deux plats avec vin ou dessert qui coûte moins de 60 $.

Les restaurants vietnamiens figuraient en bonne place dans ce classement – ​​parmi lesquels Anh and Chi, Phnom Penh et Lunch Lady – tandis que les plats italiens, contemporains et indiens ont également fait la différence.

La sélection complète, y compris les restaurants recommandés, totalise 60 restaurants.

Le guide Michelin de Vancouver suit une liste axée sur Toronto en septembre qui a frappé le premier restaurant deux étoiles du Canada et accordé des étoiles uniques à une douzaine de restaurants.

Comme à Toronto, l’arrivée de Michelin à Vancouver est en partie due à un accord de financement pluriannuel pour aider à promouvoir les voyages internationaux réduits par la pandémie.

Le responsable de Destination Vancouver a déclaré que l’organisation de marketing avait négocié un engagement minimum de cinq ans avec Michelin, dans l’espoir que le renforcement du profil mondial des stars de la cuisine locale pourrait attirer à nouveau les visiteurs.

Royce Chwin a ajouté que bien que le partenariat signifie que Destination Vancouver vantera les distinctions Michelin de certains restaurants, cela n’empêche pas l’organisation de promouvoir également d’autres restaurants.

“Nous savons qu’il existe un type de visiteur qui regardera qui sont les villes Michelin, et ils organiseront des voyages et se rendront dans ces villes pour visiter des restaurants classés Michelin”, a déclaré Chwin.

“Lorsque nous faisons cela, nous renforçons réellement la capacité, nous construisons une économie de visiteurs pour Vancouver.”

— Cassandra Szklarski, La Presse canadienne

AlimentationRestaurants