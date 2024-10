Le Guide Michelin ajoute quatre restaurants de Vancouver. Découvrez lesquels

Vancouver compte désormais 10 restaurants une étoile, 16 Bib Gourmand et 50 restaurants recommandés par Michelin, représentant 23 cuisines. Photo par Arlen Redekop / PNG

Contenu de l’article Quatre restaurants de Vancouver ont été ajoutés jeudi à la prestigieuse liste des restaurants incontournables du Guide Michelin. Sushi Masuda a reçu une étoile et Gary’s, un bistro de quartier, a reçu un Bib Gourmand pour son menu d’un bon rapport qualité-prix. Le restaurant de fruits de mer Bravo et le restaurant du nord-est thaïlandais Zab Bite ont reçu le statut de recommandation Michelin pour servir des plats supérieurs à la moyenne, mais pas tout à fait de niveau Bib ou étoile.

Contenu de l’article Photo par Arlen Redekop / PNG Vancouver compte désormais 10 restaurants une étoile, 16 Bib Gourmand et 50 restaurants recommandés par Michelin, représentant 23 cuisines. Aucun n’a encore obtenu la désignation convoitée de deux ou trois étoiles. Le Guide Michelin a également décerné quatre prix spéciaux : le prix Michelin des cocktails exceptionnels a été décerné à Fraser Crawford (Kissa Tanto) ; Le Prix Sommelier Michelin a été décerné à Reverie Beall (AnnaLena) ; Le prix Michelin pour service exceptionnel a été décerné à Bailey Hayward (Gary’s) ; et le prix Michelin du jeune chef/professionnel culinaire a été décerné à Yoji Masuda (Sushi Masuda). Lors d’un rapide échange de courriels avec l’inspecteur en chef (anonyme) du Guide Michelin en Amérique du Nord, il ou elle se contentait de dire : « La scène gastronomique de Vancouver continue d’évoluer et d’impressionner et nous attendons avec impatience ce que le marché nous apportera à l’avenir. .» Vancouver se démarque des autres villes Michelin en accueillant l’équivalent des Oscars du restaurant, selon Royce Chwin, président-directeur général de Destination Vancouver, qui organise la fête. « Nous comprenons que Vancouver adopte une position plus active dans la programmation des émissions. Nous semblons être très spéciaux dans la façon dont nous le faisons, mais ce n’est pas exagéré », dit-il.

Contenu de l’article La révélation du restaurant du Guide Michelin de Vancouver de cette année a eu lieu dans la salle de bal Commodore vintage, cool et pleine de caractère, contrairement aux précédents décors soignés du Vancouver Convention Centre et du Fairmont Pacific Rim Hotel. «Le sentiment que nous voulions évoquer était celui du Vancouver classique», explique Chwin. Franchement, une célébration soignée aurait pu être considérée comme sourde étant donné la grave situation économique de l’industrie de la restauration, en raison des effets à long terme du COVID de l’inflation des coûts qui monte en flèche dans toutes les directions, de la pénurie persistante de personnel et de la diminution des dépenses des clients. A la question de savoir si les pressions économiques étaient évidentes lors des contrôles du Guide Michelin, l’inspecteur en chef a répondu qu’ils n’évaluaient que par la nourriture dans l’assiette, via les cinq critères Michelin : qualité des produits, harmonie des saveurs, maîtrise des techniques culinaires, voix et personnalité des le chef, et la cohérence entre chaque visite et tout au long du menu. Le Guide Michelin couvre plus de 45 destinations dans le monde et l’application numérique répertorie 3 538 restaurants étoilés Michelin au 30 septembre. Bib Gourmands, les adresses bon marché qui ne méritent pas d’étoiles, ajoute 3 241 restaurants supplémentaires à la liste. Les inspecteurs visitent les restaurants étoilés plusieurs fois par an pour garantir la cohérence.

Contenu de l’article Lors de l’entretien par courrier électronique, j’ai interrogé l’inspecteur en chef sur la meilleure façon d’accéder au radar d’inspection. La réponse : « Votre objectif premier devrait être de remplir vos restaurants de clients satisfaits et aimant revenir. Cuisinez pour vos clients, pas pour Michelin. Faites-le régulièrement et les inspecteurs Michelin vous trouveront. En attribuant une étoile à Sushi Masuda, les inspecteurs ont déclaré ceci : « Entrer dans cet humble comptoir de cinq places niché dans le coin d’un restaurant indépendant et à travers les portes vitrées d’une imprimerie nous rappelle clairement qu’il ne faut pas juger un livre. par sa couverture. soleil « Cette pièce simple et épurée prend vie grâce aux préparations astucieusement simples et méticuleuses du chef Yoji Masuda, dont le temps passé dans un comptoir haut de gamme à Tokyo est amplement évident, même si sa propre personnalité transparaît. « Avec l’aide de son épouse Akari, qui lui offre une hospitalité chaleureuse et attentionnée, le repas se déroule avec grâce, d’un savoureux « pudding » gourmand de foie de lotte sucré au goût pur jusqu’à un poisson-ceinture merveilleusement gélatineux cuit avec du saké et du kombu, avant d’arriver. au nigiri impeccable, qui met en valeur des ingrédients d’exception aux côtés d’une délicatesse et d’une précision singulières.

Sushi Masuda se trouve à Oceanic Plaza, au centre-ville de Vancouver, à 1066 West Hastings St. Gary's se trouve au 1485 West 12th Ave., près de Granville Street. Bravo se trouve au 4194, rue Fraser, près de la 25e avenue Est. Et Zab Bite est juste en face, au 4194 Fraser St.

