Le Guide Michelin ajoute 17 stands de nourriture de Singapour à sa liste Bib Gourmand

Le Guide Michelin a ajouté cette semaine 17 stands de nourriture et deux restaurants à Singapour à sa liste Bib Gourmand.

Au total, 79 établissements de restauration de la cité-état ont été nommés sur la liste, une augmentation par rapport à 67 l’an dernier.

La catégorie Bib Gourmand récompense les établissements de restauration bon marché, qui sont sélectionnés par des inspecteurs anonymes, selon un communiqué de presse de la société.

Les deux restaurants ajoutés à la liste de 2023 sont Kok Sen, qui fonctionne depuis plus de 50 ans et sert des plats locaux comme le poulet à la pâte de crevettes ; et The Coconut Club, qui propose un menu sur le thème de la noix de coco avec un ensemble de nasi lemak à succès, selon le communiqué de presse.

Les 17 stands de nourriture, dont beaucoup servent un plat principal, comprennent :

Beach Road Fish Head Bee Hoon – poisson en tranches bee hoon (vermicelles de riz)

Du Du Shou Shi — tu tu kueh (gâteau de riz cuit à la vapeur)

Heng Kee – bouillon de curry et soufflés au tofu et croquettes de poisson sur mesure

Ji De Lai Hainanese Chicken Rice – ensembles de riz au poulet

Kwee Heng — canard braisé désossé

Nam Sing Hokkien Fried Mee — hokkien fried mee (nouilles aux œufs) aux crevettes

No. 18 Zion Road Fried Kway Teow – nouilles kway teow

Singapour Fried Hokkien Mee — hokkien mee

Soon Huat – nouilles « sèches » ou « soupe »

Soupe de poisson Tai Seng — soupe de poisson

Young Chun Wan Ton Noodle – nouilles aux œufs élastiques

Au marché et centre alimentaire de Geylang Bahru, le stand de nouilles ruban Hui Wei Chilli Ban Mee, la soupe aux épinards et le Cheok Kee ont été récompensés. Ce dernier est réputé pour son plat de canard mariné au soja, précise Michelin.

Trois autres étals se trouvent au Adam Food Center – Adam Rd Noo Cheng Big Prawn Noodle, Bahrakath Mutton Soup et Selamat Datang Warong Pak Sapari, qui est connu pour ses plats de nouilles malais, selon Michelin.

La sélection complète des restaurants étoilés Michelin de Singapour sera annoncée le 27 juin lors d’une cérémonie de remise des prix.