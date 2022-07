Le guide du vélo du cycliste réticent

Aucun, si des gens comme Vivian Ortiz, la «maire du vélo» désignée de Boston, ont quelque chose à dire à ce sujet. Comme moi, elle a l’habitude d’avoir des regards étranges de la part de pilotes mieux équipés et plus rapides. “Je suis une femme de 58 ans en surpoids qui est portoricaine”, a-t-elle déclaré. “Alors je fais du vélo et ils me disent, qui diable êtes-vous?”

Mme Ortiz s’est mise au vélo vers 2012 à l’âge de 50 ans, quelques années après avoir déménagé à Boston et réalisé que les transports en commun n’étaient pas assez flexibles. Elle n’a plus de voiture depuis et travaille aujourd’hui à plein temps pour améliorer l’accès des enfants aux piétons et aux vélos.

Pour elle, faire du vélo ne consiste pas à impressionner les voisins ou même à faire de l’exercice ; c’est une façon de se connecter avec les autres. Cela dérange Mme Oritz que si peu de personnes de couleur aient historiquement adopté le sport (bien que cela change rapidement), et elle passe ses week-ends à rassembler des gens – à la fois des amis et des étrangers qu’elle a trouvés – dans son quartier du sud de Boston pour rouler le long de la rivière Neponset .

C’est le truc avec le vélo : si vous pensez que les cyclistes sont tous des millionnaires portant du Lycra ou des invincibles de 15 ans qui sautent sur des sauts, alors vous n’avez pas encore rencontré vos cyclistes ou trouvé votre vélo parfait.