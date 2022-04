Le guide du débutant pour survivre à une saison IPL sur Desi Internet

C’est la saison IPL sur Twitter et ailleurs, mais surtout sur Twitter. Si vous, comme certains d’entre nous, avez dû quitter rapidement des discussions animées liées à l’IPL en raison de un appel téléphonique d’urgence plusieurs fois au cours du dernier mois, alors nous avons ce qu’il vous faut. Divulgation complète : le seul type de cricket qui intéresse certains d’entre nous est l’insecte, et même dans nos meilleurs jours, la plupart d’entre nous ne le sommes pas que en insectes. Si je voulais vraiment regarder des hommes adultes chercher le sang les uns des autres (parce que le cricket féminin n’est évidemment pas la «vraie affaire»), je préférerais écouter les nouvelles plutôt que d’entendre les fanatiques de l’IPL se disputer un match. « Ce n’est pas qu’un jeu, c’est une émotion, c’est une façon d’amener le pays- » etc, on comprend. Si vous n’êtes pas particulièrement ému par cette émotion spécifique, voici votre mini-guide pour survivre sur Internet pendant la saison IPL. L’utilité n’est pas promise.

Passer la section sports sur Twitter

C’est l’évidence. Méfiez-vous des sujets « Tendances sous le cricket », et rien d’IPL n’arrive jamais sur votre chronologie. Si vous n’aimez pas l’IPL, vous ne le chercherez probablement pas de toute façon. Mais si vous préférez aller plus loin et prétendre que personne d’autre ne s’en soucie non plus, évitez simplement la catégorie « Sports » sur Twitter comme si c’était la peste. Tout le monde sait que ce que vous ne pouvez pas voir ne peut pas vous blesser. Nous sommes comme des lapins cachés dans des trous de cette façon.

Un mot. Ralia. Deux mots? Quoi qu’il en soit, Ralia

La majeure partie d’Internet est actuellement le contenu du mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. En fait, c’est peut-être la seule tendance qui peut dominer les trucs IPL en ce moment. Profitez-en au maximum avant de passer collectivement au prochain grand mariage de Bollywood. Soit dit en passant, si vous avez regardé avec nostalgie les crises de mariage de Ranbir et Alia et que vous vous demandez « quand est-ce que c’est mon tour ? », la réponse est jamais. Sauf si vous avez une tonne de richesse générationnelle, auquel cas vous pouvez aller acheter une équipe IPL ou quelque chose au lieu de lire cet article.

Zoom sur les prix du citron

Au cas où vous n’auriez pas été en phase avec l’actualité, les prix du citron montent en flèche. Dans des endroits comme le Gujarat et Jaipur, les prix peuvent atteindre 200 à 400 Rs pour un kilogramme de citrons, selon les rapports. Cela signifie que si la vie vous donne des citrons, vous ne pouvez plus faire de limonade. Pourquoi voudriez-vous vous soucier de Cricket dans cette situation ?

Flux Coachella

Remplacez un Cringefest surmédiatisé par un autre. C’est la saison de Coachella et de grands artistes sont cette fois au programme, comme Harry Styles et Billie Eilish. Le tout est diffusé en direct sur YouTube et vous pouvez le regarder sans avoir à vous rendre en Californie. Vous pouvez également dissoudre en toute sécurité les tenues qui ont été minutieusement assemblées par d’autres personnes sans avoir à vous soucier de vous assortir.

Passer du côté obscur

Oui, nous voulons dire Stan Twitter. À ce stade, la plupart des acteurs et des musiciens ont leurs propres niches de stan, surtout si lesdits musiciens ont déjà fait partie d’un groupe de garçons. ARMY Twitter est toujours aimant (sauf si vous n’aimez pas BTS, et pourquoi ne le feriez-vous pas ?), toujours enthousiaste et tout le monde est toujours « CRIANT PLEURANT VOMISSANT ». De plus, tout le prochain album de Harry Styles « Harry’s House » a été divulgué et ses fans de bonne humeur regardent résolument de l’autre côté. Nous tenons.

Vivez par procuration grâce aux bobines Instagram

Twitter est pour quand vous voulez faire des prises chaudes et partager votre misère ; Instagram est pour quand vous voulez convaincre tout le monde que la misère n’existe pas. Faites des bobines de vous-même en train de chanter, de danser, de faire des blagues, de porter des vêtements, de vous maquiller et, si rien d’autre, de synchroniser vos lèvres avec des chansons. Nous sommes dans tout maintenant, surtout s’il s’avère que le mérite artistique est médiocre et qu’il est à la hauteur d’une caste supérieure, d’une classe et d’une éthique sociale particulières.

Nous savons ce que vous pensez. Ce ne sont que des mesures palliatives plutôt que des solutions au problème de l’IPL. Si vous êtes un millénaire ou un Gen Z qui lit ceci, vous devez probablement faire la paix avec le fait que le monde a changé pour toujours, et la meilleure façon d’y survivre pourrait simplement être une distraction. C’est là qu’interviennent les réseaux sociaux.

De plus, il y a un mot sur la violence dans le Jahangirpuri de Delhi, une guerre à part entière entre l’Ukraine et la Russie, et une crise climatique cataclysmique qui approche à grands pas, mais nous n’en parlons pas.

