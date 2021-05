Le guide d’Hollywood pour de meilleures représentations

Il y a des moments où Hollywood n’a pas été gentil dans ses représentations de la maladie mentale. Pensez à la méchanceté de ceux qui ont des problèmes de santé mentale dans le thriller « Psycho » d’Alfred Hitchcock de 1960 ou à la façon dont des émissions comme « Full House » et « Pretty Little Liars » ont utilisé les troubles de l’alimentation comme des intrigues ponctuelles.

À l’occasion du Mois de la sensibilisation à la santé mentale, un conglomérat de grands acteurs du divertissement s’est réuni pour discuter de la manière de remédier à cela. La Mental Health Storytelling Commission, un conseil de deux douzaines de réseaux et de sociétés de production, dont MTV Entertainment Group, Disney, NBC Universal et WarnerMedia, ainsi qu’une vingtaine d’organisations et d’experts en santé mentale de premier plan pour un sommet de trois jours, a réuni des stars et des créateurs de contenu pour Discutez de la manière de mieux représenter les problèmes de santé mentale à l’écran et aidez les autres qui éprouvent des difficultés dans le processus.

« Nous devons montrer qu’ils ne sont pas seuls, qu’il y en a d’autres comme vous », a déclaré Regina Hall à propos de son film de 2018 « The Hate U Give » lors d’un panel au sommet lundi. « Je pense qu’en réalisant qu’il y a un point commun, vous vous sentez comme si vous n’êtes pas seul et ensuite vous pouvez parler, et c’est au moins une première étape dans la guérison. »

Notre compréhension sociétale de la santé mentale s’est améliorée ces dernières années, mais nous sommes toujours en mesure de la traiter comme nous le ferions pour notre santé physique – c’est-à-dire de rechercher automatiquement une aide professionnelle lorsque nous ne nous sentons pas bien. SelonDr Christine Yu Moutier, médecin-chef de la Fondation américaine pour la prévention du suicide, «à l’heure actuelle, la moitié des jeunes qui ont des pensées suicidaires n’en parlent pas à une seule personne».

Entrez: La Mental Health Storytelling Coalition, qui s’est réunie tout au long de l’année écoulée pour créer un guide médiatique qui vise à éduquer les acteurs de l’industrie du divertissement sur les meilleures pratiques pour présenter de manière réfléchie la santé mentale.

« Le divertissement a probablement le rôle le plus puissant à jouer », a déclaré Moutier. « (Il) peut faire beaucoup pour niveler et amener tout le monde à intégrer les bases et peut-être commencer à approfondir cette littératie en santé mentale. »

Pourquoi est-il important que l’industrie du divertissement réussisse

Moutier a servi de conseiller pour « 13 raisons pour lesquelles » de Netflix à la suite de la réaction du public lors de la finale de la saison 1, dans laquelle le personnage principal meurt par suicide à l’écran d’une manière graphique et dramatique. Bien que les chercheurs n’aient pas pu prouver une corrélation directe, une étude de 2019 a révélé que les suicides chez les enfants américains âgés de 10 à 17 ans ont atteint un sommet de 19 ans dans le mois suivant la sortie de l’émission. (Deux ans plus tard, la scène a été supprimée du service de streaming.)

« Tout ce qui est une représentation graphique trop détaillée de la tentative de suicide ou de la mort par suicide est connu pour avoir un risque spécifique pour les personnes vulnérables », a déclaré Moutier, notant que « glorifier » un suicide ou élever le personnage décédé au rang de « héros « présente également des risques.

Cela ne signifie pas que le divertissement doit bloquer toutes les représentations de la maladie mentale, mais il existe des moyens de résoudre correctement le problème à l’intérieur et à l’extérieur de l’épisode. D’une part, la souffrance ne devrait pas être le seul récit, car cela perpétue l’idée qu’il n’y a aucun espoir pour les personnes atteintes de maladie mentale. Les salles d’écrivains devraient recruter dès le début des experts en santé mentale pour les aider à décomposer les idées qu’ils souhaitent explorer et déterminer si leur récit laisserait les téléspectateurs avec une perception négative de la recherche d’un traitement. Les acteurs doivent également être formés sur la manière de discuter correctement des sujets tout en faisant la promotion de leur projet.

« Les médias ont fait un bien meilleur travail ces dernières années, mais il y a encore des moments où vous ne voyez que des situations de crise », a déclaré Joy Harden Bradford, psychologue et fondatrice du podcast « Therapy for Black Girls » et membre du conseil en santé mentale de ViacomCBS Conseil. « Cela donne l’impression que la santé mentale n’est pas quelque chose auquel nous devons tous prêter attention … la vérité est que la santé mentale est quelque chose dont nous devons tous nous occuper par nous-mêmes. »

Cela ne veut pas dire que les émissions et les films doivent se transformer en «documentaires éducatifs», comme le dit Moutier. Les protagonistes complexes devraient vivre pleinement et vivre des «expériences de santé mentale superposées», comme ils le sont dans la vraie vie, en identifiant et en recherchant de l’aide en cas de besoin.

Certains tropes plus nocifs, note Bradford, surviennent lorsque la maladie mentale est vilipendée ou utilisée en conjonction avec des genres d’horreur qui suggèrent que nous devrions craindre ceux qui luttent. Un autre stéréotype problématique est la représentation des hôpitaux de santé mentale comme «effrayants», ce qui peut en décourager certains de se faire soigner.

«S’il y a un arc généralement positif dans ce récit de narration, cela peut en fait inciter les gens à agir eux-mêmes de manière positive, c’est donc incroyablement puissant», a ajouté Moutier.

Le guide insiste également sur l’importance de donner aux téléspectateurs la chance de voir des personnages discuter de la santé mentale avec d’autres personnes qui partagent leurs antécédents.

Par exemple, Randall Pearson (Sterling K. Brown) sur le drame NBC « This is Us » cherche une thérapie pour faire face à son anxiété et exprime qu’il serait très utile de voir un thérapeute qui, comme lui, est un homme noir et pourrait être mieux adapté pour travailler à travers ses pensées. Bradford encourage ceux qui commencent leur parcours thérapeutique à ne pas se décourager si le premier thérapeute qu’ils voient ne convient pas parfaitement.

«Cela ne veut pas dire que vous êtes un mauvais client ou que vous êtes un mauvais thérapeute, ce n’est peut-être pas un bon choix», a-t-elle déclaré. « Contrairement à d’autres relations professionnelles (comme un médecin de soins primaires ou un gynécologue), la guérison se produit vraiment dans la relation entre le client et le thérapeute. Et donc, si cette relation n’est pas solide, alors vous ne l’êtes probablement pas. va en tirer le plus grand avantage. »

Les histoires peuvent créer de l’empathie

«Black-ish» d’ABC, une sitcom de 30 minutes, aborde les problèmes liés à la race et à la maladie mentale. Le personnage d’Anthony Anderson, Dre Johnson, devient la première personne de sa famille à rechercher une thérapie, ce qui, selon les experts, a changé la donne pour les téléspectateurs.

«Ce dont (notre salle d’écrivains) a parlé de la culture noire et de la culture minoritaire, c’est que la thérapie ne fait pas partie de notre monde», a déclaré Kenya Barris, créateur de «Black-ish», lors d’un panel. «C’est quelque chose avec lequel, en tant que culture, nous ne sommes pas à l’aise. (…) Les réponses que nous avons obtenues étaient du genre: ‘Merci, parce que je ne savais pas que nous pourrions facilement en parler ou aller voir un thérapeute.’ … Cela a donné aux gens la permission d’essayer de demander de l’aide. »

L’essentiel: l’amélioration de la façon dont nous voyons la santé mentale à l’écran ne fait que nous aider à bâtir une société meilleure hors écran. Et comme Bradford l’a dit, il n’est pas nécessaire que le divertissement «se fasse aux dépens de l’humanité».

« Il y a un moyen pour vous d’être sensible et apaisant envers votre public tout en continuant à faire un très, très bon spectacle. »

C’est le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Comment se soigner soi-même

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

La Fondation américaine pour la prévention du suicide a des ressources pour vous aider si vous avez besoin de trouver du soutien pour vous-même ou un être cher.