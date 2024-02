Le guide Dezeen de la pierre dans l’architecture, les intérieurs et le design

Dans le cadre de notre série Stone Age 2.0, nous republions notre guide des pierres qui comprend 15 types de roches naturelles populaires pouvant être utilisées en architecture et en design d’intérieur.

Albâtre

L’albâtre est une pierre tendre à grain fin qui est utilisée depuis des siècles pour sculpter des formes et des ornements élaborés. Cependant, c’est solubilité dans l’eau signifie qu’il est mieux adapté à une utilisation en intérieur.

Dans sa forme pure, l’albâtre est blanc et translucide, ce qui le rend parfaitement adapté à la conception d’éclairage.

Studio Tack a utilisé des abat-jour tubulaires en albâtre pour éclairer doucement un restaurant japonais chaleureux à New York (ci-dessus), tandis que le studio d’éclairage Allied Maker a utilisé la pierre pour créer des lampadaires totémiques ornés.

Amarist Studio a présenté les possibilités sculpturales de la pierre dans sa collection Aqua Fossil, qui comprend une table basse aux pieds incurvés et plongeants.

Basalte

Le basalte est une roche ignée de couleur foncée qui se forme lorsque la lave refroidit rapidement. Il est le plus souvent utilisé comme granulat pour le béton car il est peu coûteux et très résistant, mais c’est également un matériau de revêtement de sol et de revêtement de sol populaire, en particulier lorsqu’il est poli.

Citons par exemple la façade d’une petite galerie à Amsterdam de Barend Koolhaas et une maison de vacances hawaïenne de Walker Warner Architects dans laquelle de minces carreaux de revêtement en basalte contrastent avec des détails en cèdre (ci-dessus).

Le studio islandais Innriinnri a utilisé deux dalles sculptées en pierre de basalte pour créer une table sculpturale qui sert également de tabouret ou d’œuvre d’art, tandis que l’artiste sud-coréen Byung Hoon Choi a poli la pierre pour créer un mobilier d’extérieur surdimensionné.

Silex

Le silex est une pierre très durable que l’on trouve en abondance sous forme de nodules de forme irrégulière dans les roches sédimentaires telles que la craie. Il est utilisé comme matériau de construction depuis l’époque romaine, même s’il est peu présent dans l’architecture contemporaine.

La couleur du silex varie, mais il est généralement noir vitreux avec une croûte blanche. En architecture, il est généralement taillé – fendu pour exposer sa face intérieure brillante – avant d’être posé dans le mortier.

Skene Catling de la Peña a utilisé une combinaison de silex taillés et non taillés pour recouvrir une maison en forme de coin dans le Buckinghamshire (ci-dessus), ce qui crée un subtil dégradé de couleurs sur sa façade.

Gneiss

Le gneiss, une pierre métamorphique robuste composée de couches alternées de minéraux de différentes couleurs, est populaire pour les revêtements de sol et les plans de travail. Les teintes peuvent aller du rose et de l’or aux verts et gris foncés.

Peter Pichler s’est procuré du gneiss gris avec des bandes noires et blanches de la vallée de Passeier dans le Tyrol du Sud pour créer un grand comptoir dans le bar d’un hôtel alpin italien (ci-dessus).

Il peut également être utilisé comme matériau de revêtement, comme dans le bureau d’une station de ski de Bernardo Bader Architekten en Autriche et dans une station de radio d’Archium au Népal.

Granit

Le granit est l’une des pierres les plus utilisées en architecture et en design. Il se forme à partir de la lente cristallisation du magma sous la croûte terrestre et est utilisé pour tout, des structures porteuses aux revêtements, plans de travail et meubles.

Sa popularité tient à sa haute résistance à la compression, sa durabilité et sa faible porosité. Le granit se trouve également dans une gamme de couleurs, ce qui le rend adapté à une gamme d’espaces et de styles.

Heatherwick Studio a récemment utilisé du granit vert pour fabriquer un trio de ses chaises sculpturales Spun (ci-dessus), tandis que Snøhetta a utilisé une variété grise pour recouvrir presque toutes les surfaces d’un magasin Aesop afin d’imiter une côte rocheuse.

Le studio d’architecture NOARQ a testé la résistance du matériau en élevant une cabane sur d’épais blocs de granit au-dessus de l’entrée d’une villa en pierre au Portugal.

Latérite

La pierre de latérite rouge rouille se forme à partir du lessivage des roches et du sol pendant des périodes alternées de températures élevées et de fortes pluies dans les régions tropicales. Ce processus laisse une forte concentration d’oxydes de fer insolubles, qui donnent sa couleur à la roche.

La latérite est généralement utilisée dans la construction en Afrique et en Asie sous forme de briques, qui ont une excellente masse thermique et une faible énergie grise. Ces briques sont fabriquées en découpant la roche sous la nappe phréatique lorsqu’elle est humide et en la laissant durcir à l’air.

L’architecte Francis Kéré a utilisé de la latérite d’origine locale pour construire les murs d’une école au Burkina Faso et Studio Lotus l’a utilisé pour créer le piédestal d’un bâtiment gouvernemental en Inde (ci-dessus).

Calcaire

Il existe de nombreux types de calcaire, une roche sédimentaire composée principalement de carbonate de calcium. Il est considéré comme un bon matériau de construction polyvalent car il est facile à couper et à sculpter et présente généralement une texture et une couleur uniformes.

Les variétés de calcaire les plus populaires comprennent le travertin (voir ci-dessous) et la pierre de Portland, utilisée sur des bâtiments remarquables de Londres tels que la cathédrale Saint-Paul et le palais de Buckingham.

David Chipperfield Architects a récemment utilisé du calcaire pour revêtir l’extension du musée du Kunsthaus Zurich en Suisse et John Pawson l’a utilisé pour revêtir les surfaces d’un magasin phare minimaliste au Japon pour la marque de mode Jil Sander.

Les projets de conception utilisant le calcaire incluent une collection de meubles en blocs appelée Dig Where You Stand réalisée par des étudiants de l’Académie estonienne des arts (ci-dessus).

Marbre

Le marbre est une roche métamorphique avec des veines de cristal de calcite. Il se forme à partir de calcaire exposé à la chaleur et à la pression et se présente sous de nombreuses couleurs. Le marbre est solide mais facile à sculpter et se polit bien, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications.

Il est le plus souvent utilisé dans la conception de cuisines et de salles de bains, mais il est également souvent utilisé comme revêtement, comme dans le salon de jardin d’Alexander Owen Architecture à Londres (ci-dessus).

Onyx

L’onyx est une pierre précieuse translucide composée de bandes parallèles de quartz, que l’on trouve dans presque toutes les couleurs. Il est utilisé depuis longtemps dans la sculpture et la bijouterie, mais on le trouve moins couramment dans l’architecture et le design. Cependant, l’onyx est parfois utilisé comme parement ou comme éclairage.

Les projets utilisant l’onyx incluent un mausolée à Minneapolis par HGA et un bureau d’Anne Claus Interiors où il a été utilisé pour habiller un bar multicolore (ci-dessus).

Porphyre

Le porphyre est une pierre ignée solide et résistante qui se décline dans des teintes brun rougeâtre à violettes. Il est composé de cristaux à gros grains noyés dans une masse à grains fins.

Il est utilisé dans l’architecture et le design depuis l’Antiquité, bien qu’il soit rarement vu dans l’architecture et le design contemporains. Aujourd’hui, il est principalement utilisé comme granulat dans la construction de routes dans les endroits où les voitures nécessitent des pneus hiver cloutés.

Pedevilla Architects a utilisé un bloc de porphyre comme îlot de cuisine pour une école de cuisine du Tyrol du Sud, tandis que l’architecte Claudio Silvestrin l’a utilisé pour recouvrir les murs d’une boutique de mode milanaise.

Quartzite

Formé à partir de grès exposé à une chaleur et une pression élevées, le quartzite est une roche métamorphique très dure et durable. On le trouve généralement dans des tons blancs et gris.

Le quartzite est un matériau populaire pour les comptoirs de cuisine car il résiste aux taches, mais il est le plus souvent utilisé comme revêtement ou revêtement de sol décoratif.

Citons par exemple une habitation dans l’Utah de Klima Architecture, le spa Therme Vals de l’architecte Peter Zumthor (ci-dessus) et une bibliothèque parisienne monolithique de l’Agence Pascale Guédot.

Grès

Le grès est composé de fins grains de silicate qui se sont érodés à partir d’autres roches, lui donnant une coloration rouge chaude, jaune ou orange.

Utilisé pour la construction depuis la préhistoire, le grès continue d’être un choix populaire en architecture et en design car il est abondant, durable et facile à manipuler.

Les projets architecturaux récents utilisant ce matériau incluent une extension de cathédrale réalisée par Feilden Fowles, un musée réalisé par Álvaro Siza et une école pour filles de forme ovale en Inde (ci-dessus), conçue pour se fondre dans son environnement désertique.

Schiste argileux

Cette pierre grise à grain fin est l’une des roches sédimentaires les plus répandues sur Terre. Il est formé par le compactage du limon et de la boue en fines couches fissiles. En architecture et en design, le schiste est généralement broyé et transformé en briques, tuiles et poteries, ou chauffé avec du calcaire pour fabriquer du ciment.

Aketuri Architektai a utilisé des tuiles de schiste pour revêtir une maison forestière pointue en Lituanie (ci-dessus), tandis que Spaceworkers a enveloppé la pierre autour du sous-sol d’une maison portugaise pour lui donner une esthétique brute et robuste.

Ardoise

L’ardoise est une pierre sombre à grain fin qui se forme lorsqu’une roche sédimentaire, comme le schiste, est soumise à une haute pression. C’est une roche feuilletée, c’est-à-dire constituée de fines couches sédimentaires, ce qui lui permet d’être divisée – ou déchirée – en fines plaques.

L’ardoise est durable et résistante aux intempéries et au gel, ce qui en fait un matériau populaire pour le revêtement, la toiture et le pavage.

Dans les projets d’intérieur, le matériau est souvent également utilisé comme carrelage, foyer et plan de travail de cuisine. Natalie Weinmann a poncé et poli la pierre pour créer une collection de meubles en blocs.

TRIAS l’a utilisé pour habiller la retraite d’un petit écrivain dans une vallée galloise, tandis que les bardeaux d’ardoise en diamant, festonnés et en forme de brique d’Austin Maynard Architects ont recouvert une maison de Melbourne (ci-dessus).

Travertin

L’une des formes de calcaire les plus couramment utilisées est le travertin, qui provient de sources minérales et est utilisé comme matériau de construction depuis des siècles. Le plus grand bâtiment au monde construit avec cette pierre est le Colisée de Rome.

Aujourd’hui, le travertin est principalement transformé en carrelage pour les revêtements de surfaces intérieures et extérieures, mais c’est également un matériau populaire pour l’aménagement de salles de bains. Comme il présente des creux à sa surface, le traitement du travertin implique généralement un polissage de sa surface.

Les projets utilisant le travertin incluent une extension d’un musée allemand par Bez + Kock Architekten (ci-dessus), une rénovation d’appartement en Lituanie par 2XJ et un mobilier…