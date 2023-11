Le guide des cadeaux de vacances pour la technologie domestique 2023 de The Verge

Meross Smart Wi-Fi Plug Mini (paquet de deux) Vous souhaitez ajouter un peu d’intelligence à votre maison sans dépenser une fortune pour un appareil dit « connecté » ? Les prises Wi-Fi compactes de Meross peuvent transformer les lampes, ventilateurs, cafetières et autres gadgets traditionnels en appareils intelligents, afin que votre cadeau puisse utiliser sa voix pour éteindre les lumières des fêtes la nuit et se réveiller avec une tasse de café fraîchement moulue. le matin.



Prix : 18,99 $+

Pot fin Tsuki Usagi Jirushi La Tsuki Usagi Jirushi Slim Pot est une bouilloire en émail dotée d’un bec long et fin qui vous permet de contrôler facilement le versement d’eau chaude lorsque vous préparez du café et du thé à la maison. Fabriquée à la main au Japon, c’est une magnifique bouilloire qui ajoutera une touche élégante à n’importe quelle cuisine, que vous optiez pour le récipient noir discret ou quelque chose d’un peu plus éclatant.

Prix : 48,20 $+

Alimentation intelligente PetSafe Nos amis à quatre pattes sont la lumière de nos vies, mais ils nécessitent aussi beaucoup de travail. Pour les abeilles toujours en déplacement, la mangeoire pour animaux de compagnie compatible Wi-Fi de PetSafe peut alléger la charge. Vous pouvez programmer la mangeoire pour qu’elle donne automatiquement à votre chat ou à votre chien les portions exactes dont il a besoin lorsqu’il en a besoin ou chaque fois que vous le souhaitez en utilisant votre téléphone ou Amazon Alexa.

Prix : 124,95 $+

Friteuse à air pour four intelligent Tovala Ne serait-ce pas cool si vous pouviez cliquer sur un bouton et voilà, le dîner est prêt ! La friteuse à air Smart Oven de Tovala vous permet en quelque sorte de le faire. Grâce à son service de kit repas et à son scanner de code QR intégré, le four peut préparer du poulet épicé tandoori, un bol de saumon barbecue coréen et d’autres repas savoureux en un peu moins de 20 minutes. Il peut également scanner les produits d’épicerie achetés en magasin, bien qu’il se marie mieux avec les kits repas de Tovala.

Prix : 199,99 $+

Samsung Le Cadre 2022 (55 pouces) Ce n’est pas tous les jours que vous rencontrez un téléviseur qui peut faire office de tableau au clair de lune, mais c’est la beauté de The Frame de Samsung. Lorsqu’il est inactif, l’écran mat antireflet du téléviseur peut présenter une sélection d’œuvres d’art, qu’il s’agisse de vos propres photos ou des célèbres iris de Vincent van Gogh. En même temps, il s’agit d’un ensemble 4K impressionnant avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge d’Alexa et de Google Assistant.

Prix : 1 499,99 $

Dyson Gen5detect absolu L’aspirateur sans fil le plus robuste de Dyson est doté d’un système de filtration HEPA, d’une technologie d’éclairage qui expose la poussière cachée, de capacités d’aspiration avancées et d’une autonomie impressionnante allant jusqu’à 70 minutes. Ce modèle se transforme en nettoyeur portatif grâce au suceur plat et à la poussière intégré, ce qui en fait une solution de nettoyage polyvalente. Disponible dans une couleur exclusive bleu de Prusse et cuivre, uniquement chez Dyson.

Prix : 949,99 $

Thermostat intelligent Amazon Bébé, il fait froid dehors, mais le thermostat intelligent d’Amazon peut garder vos proches au chaud tout au long de l’hiver. Le thermostat intelligent compatible Alexa peut également le faire sans effort, car il peut s’adapter à leurs habitudes au fil du temps et ajuster automatiquement la température selon qu’ils sont à la maison ou éveillés, leur permettant ainsi d’économiser de l’argent sur leur facture d’énergie.

Prix ​​: 79,99 $

Étincelle de joie Tous les gadgets sympas du monde ne rendront pas une maison accueillante si elle est en désordre absolu. Dans Étincelle de joie, la gourou de l’organisation Marie Kondo présente des illustrations étape par étape qui guident les lecteurs dans le désencombrement, des chaussettes aux photos numériques. Elle propose également des conseils de décoration et d’organisation, aidant les lecteurs à décider quels articles offrir en fonction du fait qu’ils suscitent – vous l’aurez deviné – de la joie.

Prix : 11,09 $+

Cadre photo Symfonisk Le cadre photo Symfonisk d’Ikea ​​n’est pas seulement une jolie pièce de décoration murale : c’est un haut-parleur intelligent connecté à Sonos qui offre un son solide pour le prix. Cette collaboration inhabituelle est le cadeau parfait pour les audiophiles et les amateurs d’art ainsi que pour tous ceux qui cherchent à ajouter une touche unique à leur maison ou à économiser un peu d’espace.

Prix : 259,99 $

Réveil lumineux Super Mario Question Mark Block Ce n’est pas parce que tout le monde utilise son téléphone comme alarme que votre cadeau devrait le faire, d’autant plus que la lumière bleue peut perturber son cycle de sommeil. Le réveil sur le thème de Mario de Pottery Barn n’est pas vraiment traditionnel ; cependant, il offre quelques informations de base et un bouton de répétition. Il joue même le Super Mario Bros. chanson thème quand il est temps de se réveiller.

Prix ​​: 49$

Ring Alarm Pro (kit de huit pièces) Si votre cadeau vient d’installer sa maison intelligente, le Ring Alarm Pro offre tout ce dont il a besoin pour le faire. Outre une station de base qui fait également office de routeur Wi-Fi maillé Eero, le système de sécurité en huit parties comprend un capteur de contact, un détecteur de mouvement et même un prolongateur de portée Z-Wave qui peut atteindre des capteurs plus éloignés.

Prix : 299,99 $

Ouvre-boîte électrique FlexCut de Hamilton Beach Si vous souhaitez rapidement cesser de cuisiner, essayez d’ouvrir une boîte de sauce aux canneberges avec un ouvre-boîte manuel. Cela peut être un processus délicat, c’est pourquoi le FlexCut de Hamilton Beach est une telle bouée de sauvetage. L’ouvre-boîte rechargeable et sans fil est facile à utiliser et peut trancher rapidement même un récipient de 120 onces, ce qui en fait un bon cadeau pour tout chef en herbe.

Prix ​​: 24,96 $

Sonnette vidéo clignotante

Vous pouvez aider vos proches à protéger leurs colis contre les pirates potentiels du porche avec la sonnette vidéo Blink. Le buzzer alimenté par batterie ne nécessite aucun frais permanent et couvre les bases, avec la prise en charge de l’enregistrement et des alertes activés par le mouvement, de la vision nocturne, de l’audio bidirectionnel et d’Amazon Alexa.

Prix ​​: 59,99 $

Amazon Echo Show 15 L’Echo Show 15 d’Amazon est un cadeau qui peut faire un peu de tout. L’écran intelligent de 15,6 pouces compatible Alexa peut fonctionner comme un tableau d’affichage pour afficher des listes de tâches et des calendriers, ainsi que comme un cadre photo numérique pour présenter des œuvres d’art et des photos de famille. Bon sang, il fonctionne même comme un téléviseur 1080p, vous permettant de vous gaver La grande pâtisserie britannique pendant que vous concoctez votre propre création.

Prix : 279,98 $

Bande lumineuse LED Govee M1 Matter Qu’il s’agisse d’éclairer une rampe d’escalier terne ou de fêtes électrisantes avec un éclairage coloré qui vibre au rythme de votre propre musique, la bande lumineuse LED M1 de Govee peut donner à tout ce punch supplémentaire. Les lumières LED réglables et ultra lumineuses sont également prêtes pour Matter, vous pouvez donc les utiliser avec Amazon Alexa, Apple Home et toute autre plate-forme compatible Matter.



Prix : 44,99 $+

Thermomètre à viande Marsno Tout gadget capable de réduire le temps entre cuisiner et manger est un gagnant à mon avis. Le thermomètre à lecture instantanée de Marsno peut mesurer avec précision la température de votre dinde ou de votre jambon des Fêtes en quelques secondes, vous permettant ainsi de commencer à vous régaler encore plus rapidement. Il est également livré avec un ouvre-bouteille, vous n’avez donc pas à perdre de temps à fouiller dans votre tiroir à déchets à chaque fois que vous avez besoin de casser une bouteille.

Prix ​​: 12,99 $

Amazon Echo Pop Avec sa forme semi-circulaire et ses couleurs vives, la dernière enceinte intelligente d’Amazon peut faire ressortir n’importe quelle pièce. Le petit haut-parleur est presque aussi performant que les autres appareils Echo, vous pouvez donc l’utiliser pour écouter de la musique et des podcasts, contrôler divers gadgets pour la maison intelligente et effectuer d’autres tâches compatibles Alexa. Il fonctionne même comme un prolongateur Wi-Fi maillé Eero, tout comme le dernier Echo Dot d’Amazon.

Prix ​​: 39,99 $

W&P Le Popper The Popper de W&P apporte à la maison l’expérience cinématographique bien-aimée que nous connaissons et aimons tous. Le bol réutilisable et lavable au lave-vaisselle permet de préparer rapidement et facilement suffisamment de pop-corn pour deux personnes au micro-ondes, et il est livré avec un couvercle qui sert également de tasse à mesurer. De plus, le bol s’aplatit pour que vous puissiez facilement le ranger dans votre placard, même s’il est exigu.

Prix ​​: 25$

Yale Assure Lock2 Avec le Yale Assure Lock 2, vos proches n’auront plus jamais à craindre d’oublier de verrouiller la porte, de s’enfermer ou de cacher une clé sous un rocher précaire. Le verrou Bluetooth alimenté par batterie leur permet de contrôler leur porte via leur téléphone ou Siri grâce à sa prise en charge d’Apple Home, et il dispose d’un clavier pratique avec une fonction de déverrouillage automatique lorsqu’ils s’approchent.

Prix : 136,01 $+

Étoiles de bonbons scintillants Les lumières intelligentes en forme d’étoile de Twinkly vous offrent un moyen rapide d’ajouter une touche de magie à votre sapin de Noël – ou à n’importe quel arbre, en fait. La guirlande lumineuse USB-C offre une variété de scènes, une synchronisation musicale et une gamme d’autres fonctionnalités de piquets de table ; cependant, c’est le fait que vous pouvez contrôler chaque LED individuellement avec la fonction de cartographie AR de Twinkly qui les fait vraiment briller.

Prix ​​: 49,99 $

Yeedi Vac 2 Pro Personne n’aime nettoyer, mais avec le Yeedi Vac 2 Pro, il est facile de s’écarter. Le puissant aspirateur robot est doté d’une vadrouille oscillante, de commandes vocales, d’un grand bac et de zones numériques d’exclusion, vous permettant de signaler facilement les zones que vous souhaitez éviter. De plus, il peut éviter les obstacles de plus d’un pouce de hauteur, ce qui est impressionnant pour un robotvac économique.

Prix : 179,99 $+

Google Nest Wi-Fi Pro Vous ne pouvez pas avoir de maison intelligente sans Wi-Fi fiable. Heureusement, le nouveau Nest WiFi Pro de Google n’a pas de frais d’abonnement et offre jusqu’à 2 200 pieds carrés de couverture par unité, ce qui en fait un bon choix si vous avez des vitesses inférieures au gigabit. Les routeurs maillés brillants prennent également en charge le Wi-Fi 6E, Matter et Thread, vous permettant de pérenniser votre maison pour les années à venir.

Prix ​​: 199,99 $

Tablette Google Pixel La tablette Google Pixel, c’est beaucoup de choses. En tant que tablette de 11 pouces, vous pouvez l’utiliser pour diffuser des émissions, prendre des notes et contrôler divers gadgets pour la maison intelligente. Cependant, lorsqu’elle est placée sur la station d’accueil avec haut-parleur incluse, l’ardoise bien construite se transforme en un écran intelligent ad hoc et un cadre photo numérique, qui se met automatiquement à jour à mesure que vous partagez plus de photos.

Prix ​​: 499$

Contrôleur d’arrosage intelligent Rachio 3 Avec le contrôleur d’arrosage intelligent de Rachio, vous pouvez facilement programmer le fonctionnement de vos arroseurs tout en vous assurant que chaque plante de votre jardin reçoit juste la bonne quantité d’eau. Ce gadget utile peut même vous aider à économiser de l’argent (et à préserver la planète !) car il arrête automatiquement votre irrigation avant, pendant ou après les tempêtes de pluie.

Prix : 129,99 $+