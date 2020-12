Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

C’est la période la plus merveilleuse de l’année pour Evelyn Lozada.

Entre décor des fêtes, films de Noël et chants festifs, le Femmes de basket-ball star savoure tout.

« Bien que COVID ait changé certaines des façons dont nous célébrerons cette année, cela ne change pas avec qui je vais célébrer », a déclaré Evelyn en exclusivité à E! Nouvelles. « Ces vacances pour moi seront TOUJOURS une histoire de famille. Donc, j’ai très hâte d’avoir tout le monde ensemble, de plaisanteries, de plaisanteries constantes, de prendre vraiment le temps de me pencher et de me concentrer sur ce qui compte. Aussi, avoir un jeune fils donne également une autre sorte de joie en voyant l’excitation dans ses yeux alors qu’il célèbre et ouvre des cadeaux. «

En parlant de cadeaux, Evelyn partage ses choix pour une célébration de vacances épique. De équipement de fitness à bijoux, voyez ce que la personnalité de la télévision recommande ci-dessous.