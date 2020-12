Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Quand il s’agit de faire des cadeaux, Naomi Osaka ne joue pas à des jeux!

Au lieu de cela, la joueuse de tennis professionnelle fait tout son possible pour trouver des cadeaux intelligents, uniques et utiles qui sont sûrs d’être un gagnant pour tous ceux qui les reçoivent.

Cette année, l’athlète de 23 ans crée une frénésie de shopping grâce à son dernier incontournable collaboration aux côtés de NikeCourt. En fait, ses pièces préférées incluent le sweat à capuche, le bonnet et le camouflage à manches longues – lorsqu’ils sont en stock, bien sûr.

Avant l’arrivée des vacances, Naomi a généreusement partagé certains de ses choix de cadeaux pour les semaines à venir. De électronique et produits de beauté à équipement de fitness et Boissons pour sportifs BODYARMOR, voyez ce que cette championne recommande à ses fans de tous âges.