Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Quel est le 411 sur Mary J. Bligeles choix de cadeaux de vacances, demandez-vous?

Comme on pouvait s’y attendre, le guide des cadeaux de vacances du neuf fois lauréat d’un Grammy est luxueux et plein d’amour! De superbes bracelets en diamant à livres de table basse et vin délicieux, l’icône de la musique a les cadeaux parfaits pour votre famille et vos amis.

Pour l’amateur de bijoux ou quelqu’un de spécial dans votre vie, l’artiste « My Life » suggère des bijoux de Tiffany et compagnie.. Sa préféré? « Ce serait le Collier diamant Tiffany Victoria®, parce que c’est un beau bijou propre et élégant », a déclaré le chanteur à E !.

Et si vous vous demandez comment imiter l’incroyable sens du style de Mary J. Blige cette saison, elle a une réponse.

« Mon conseil numéro un en matière de bijoux pour les fêtes est d’empiler votre bras avec des bracelets et de mettre un joli collier propre. »