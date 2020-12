Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

C’est la saison des cadeaux!

Avec l’arrivée de la période des fêtes, il est temps de commencer à réfléchir à des cadeaux pour tous les membres de votre liste. Heureusement, la star et designer RHONY Jill Zarin a les idées de cadeaux les plus brillantes alors ne paniquez pas. De masques de fête et tapis design à poids de cheville pondérés et vaporisateurs d’ambiance luxueux, ses choix de cadeaux vous permettront de réussir vos cadeaux.

« Les vacances vont être un peu plus difficiles cette année », a expliqué la personnalité de la télévision. « Les familles ne pourront peut-être pas se réunir de la même manière en raison de la distanciation sociale. Une grande partie se produira en ligne. Je vous conseille donc de magasiner maintenant et de tout sortir. N’attendez pas. Mais même si vous ne pouvez pas l’être. ensemble en personne, l’esprit des fêtes est toujours là. «

Suivez les conseils de Jill et faites du shopping! Voir ci-dessous pour tous les choix de cadeaux significatifs de Jill pour la saison des fêtes.