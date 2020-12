Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

C’est la saison Holliday pour ouvrir votre boutique!

Au cas où vous auriez besoin d’inspiration pour offrir des cadeaux, le mannequin grande taille Tess Holliday met son expertise en cadeaux pour vous aider à faire cocher tout le monde sur votre liste. De palettes d’ombres à paupières audacieuses et bains de lait d’avoine à sandales plates-formes colorées, la maman de deux enfants sait offrir un cadeau mémorable et attentionné.

« Mon meilleur conseil est de magasiner localement et de soutenir les petites entreprises, en particulier les entreprises appartenant à des Noirs », a suggéré l’auteur à E! Nouvelles. « Je pense qu’il est important, surtout en ce moment, d’être conscient de la destination de notre argent et de soutenir les communautés et les entreprises dans le besoin. »