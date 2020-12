Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Laissez-le faire Martha Stewart pour trouver le cadeau parfait pour nous.

Que vous recherchiez des conseils de décoration intérieure ou de délicieuses recettes, l’expert du style de vie sait tout pour tirer le meilleur parti de toute célébration des Fêtes.

Et avec Noël et Hanoukka au coin de la rue, nous avons dû demander à Martha comment elle comptait célébrer les fêtes.

«Ma famille vit à New York et je vis à Bedford», a partagé Martha en exclusivité avec E! Nouvelles. « Se réunir est un gros problème pour nous. Nous essayons toujours de savoir si nous pouvons voyager ou non, mais nous avons hâte d’être ensemble. »

Alors que la planification se poursuit, Martha a été assez généreuse pour partager ses meilleurs choix de cadeaux pour les fêtes. De bouteilles de vin à chandails confortables, c’est sûr de dire Martha sait le mieux.