La famille D’Amelio se sent joyeuse en cette période des fêtes!

Comme Dixie D’Amelio et Charl D’Amelio continuent de développer leur audience en ligne, les superstars de YouTube et des réseaux sociaux ont hâte de créer de nouveaux souvenirs avec leurs proches.

«Notre famille fait toujours quelque chose de spontané ensemble autour de Noël», a partagé Charli en exclusivité avec E! Nouvelles. « C’est notre premier Noël à Los Angeles et évidemment nous sommes également limités sur ce que nous pouvons faire en famille en toute sécurité, mais j’ai vraiment hâte de voir ce que c’est. »

Si vous demandez à Dixie, elle a déjà des surprises. « Je vais jouer Liam Paynela chanson de Noël,LISTE NAUGHTY‘(Je chante dessus) encore et encore pour tout le monde! Je plaisante, en quelque sorte, mais j’ai vraiment hâte de redonner et honnêtement de répandre un peu de joie des Fêtes … Je pense que ce Noël ne sera pas très facile pour tout le monde, alors plus nous pourrons être plus gentils les uns envers les autres et montrer les uns les autres un peu plus d’amour, mieux c’est. «