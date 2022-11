Le «guide de voyage» d’un compositeur sur le passé tacite de sa famille

“C’est une créature tellement rythmique, beaucoup de choses semblent instrumentales”, a déclaré Nally, décrivant l’écriture. “Mais on pourrait dire la même chose de Bach, à certains égards.”

Beiser, qui partage une histoire familiale similaire d’émigration juive vers l’Amérique latine et a passé son enfance dans un kibboutz argentin en Israël, a ajouté que si la combinaison du violoncelle et du chœur est relativement inhabituelle, la pièce se situe toujours dans une lignée avec les compositions antérieures de Gordon, dont les deux qu’il lui a écrites pour violoncelle et électronique.

“Dans mon esprit, la musique de Michael est très belle d’une manière non conventionnelle”, a déclaré Beiser, ajoutant qu’il trouve “des moyens acoustiques de créer des distorsions, une sensation de retard et toutes ces choses que vous associeriez à la musique électronique, mais il les crée dans en temps réel avec la voix. Le violoncelle se confond avec lui, parfois le conduit, parfois est derrière. Il y a quelque chose de presque psychédélique, en quelque sorte. Je trouve que c’est vraiment original, et unique à lui, et à la façon dont il travaille.

Bien que Gordon ait écrit de courtes œuvres à thème local pour le Young People’s Chorus de New York, son approche de l’écriture chorale n’est devenue possible que grâce à sa collaboration continue avec The Crossing, un ensemble qu’il apprécie pour sa communication directe.

“Même il y a 20 ans, je n’aurais jamais imaginé écrire une œuvre pour chœur”, a déclaré Gordon, expliquant que s’il n’a aucun intérêt à écrire pour la voix d’opéra, il est attiré par les chanteurs au style plus brut. “Donald a façonné un groupe de chanteurs et une façon de chanter qui a sorti le chœur de là où il se trouvait et l’a introduit en ce moment.”

Et cela rend plus facile, a ajouté Gordon, de parler au présent, même à travers les énigmes du passé.

“C’est une chose étrange parce que ce n’est pas comme si vous vouliez que l’Holocauste soit le moment décisif d’être juif, et nous ne vivons pas dans ce passé et à cette époque”, a-t-il déclaré. «Mais raconter l’histoire est important. Il honore la mémoire des personnes qui ont été tuées et, espérons-le, nous apprend quelque chose. »