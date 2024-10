Le guide de Swizz Beatz à AlUla, Arabie Saoudite

Raúl Sosa Jr Swizz Beatz à AlUla (Crédit : Raul Sosa Jr)

Longtemps fermée au monde extérieur, cette cité antique dévoile aujourd’hui ses secrets. De la montgolfière à l’observation des étoiles, voici les choix de Swizz Beatz dans l’un de ses endroits préférés.

Tout au long de ses 25 ans de carrière, la célébrité – de son vrai nom Kasseem Daoud Dean – a porté plusieurs casquettes: animateur, DJ, producteur, acheteur d’art, couturier et mari d’un collègue musicien Clés Alicia.

Et en 2020, Dean, né dans le Bronx, est entré dans l’histoire en tant que premier propriétaire américain d’une équipe saoudienne de courses de chameaux.

Cette décision a peut-être surpris les fans, mais tous les proches de Dean connaissent son amour pour l’Arabie Saoudite depuis des décennies – une passion héritée de son grand-père, qui a accompli le pèlerinage à la ville sainte de La Mecque en 1978. Le lauréat du Grammy lui-même est un pratiquant. Musulman et visite régulièrement le royaume.

« C’était loin d’être aussi développé qu’aujourd’hui », dit-il, se souvenant de sa première visite en 2006. « Mais vous pouvez sentir l’énergie. Vous pouvez sentir la culture, vous pouvez sentir l’artisanat. »

La liste spéciale Swizz Beatz est un artiste, DJ et producteur de disques américain. Il dirige la société mondiale de conseil en création basée en Arabie Saoudite. Bonnes intentionsqui aide les marques émergentes et de renommée mondiale à raconter leur histoire.

Dean a voyagé partout dans le pays ; dernièrement, le plus souvent au ancienne ville d’AlUla – une spectaculaire oasis de vallée désertique dans la région du Hijaz, au nord-ouest de l’Arabie saoudite, qui était, jusqu’à récemment, fermée aux visiteurs. Bien qu’il s’agisse du site du site classé à l’UNESCO Hégra pôle secondaire de l’ancienne région Nabatéen civilisation, ce n’est qu’en 2019 que le gouvernement saoudien a commencé à délivrer des visas touristiques pour les voyages non religieux, permettant enfin aux voyageurs de découvrir la splendeur de la vieille ville d’AlUla vieille de 900 ans et ses paysages de montagne de grès et de granit d’un autre monde, dans le cadre d’une initiative du gouvernement saoudien d’un milliard de dollars visant à réorganiser le tourisme dans tout le pays.

Dean a été là à chaque étape.

« Ma relation avec AlUla, c’est comme voir une graine plantée dans le sol et voir une belle fleur pousser », déclare Dean, qui a été parmi les premiers invités à assister à la construction de l’immense complexe de la ville. Maraya salle de spectacle – un monstre vêtu de miroirs surgissant des sables du désert – et des complexes hôteliers de luxe respectueux de l’environnement comme Nos Habitudes. « Voir la vision prendre vie devant mes yeux a été magique à regarder. »

Dean a « perdu le compte » de ses visites, mais « chaque mois est quelque chose de nouveau. C’est incroyable de voir un lieu prospérer grâce à l’innovation, aux arts, à la créativité et à la musique ».

Avec ClésDean a travaillé sans relâche pour améliorer la scène culturelle d’AlUla ; direction et DJing à AlUla sur rouesune patinoire immersive en plein air dans le quartier des arts d’AlJadidah et encourageant son équipe de courses de chameaux, Bronx saoudienà l’année Coupe AlUla. « [My] L’équipe de courses de chameaux est un hommage au désert », explique-t-il. « Les gens [here] je me connais plus pour les courses de chameaux que pour ma musique. »

Voici les façons préférées de Dean de découvrir AlUla.

La Commission Royale pour AlUla La vieille ville d’AlUla est un réseau animé de boutiques et de galeries modernes abritées dans des bâtiments vieux de près de 1 000 ans (Crédit : Commission royale pour AlUla)

1. Le meilleur endroit pour avoir une idée d’AlUla : la vieille ville

En se réintroduisant dans le monde, les galeries d’art d’AlUla attirent désormais des talents internationaux et leur exposition annuelle Festival du bien-être propose une retraite « sanctuaire » immersive de cinq jours et des expériences de bien-être dirigées par des célébrités comme le yoga et les bains sonores. Mais pour avoir une véritable idée de la ville, « j’irais dans la vieille ville par la porte », déclare Dean. « Cela vous raconte l’histoire d’AlUla. C’est une zone assez unique car ils sont en train de reconstruire toute la vieille ville.

Attends, les chameaux courent ? C’est certainement le cas ! « C’est assez unique à regarder parce que la plupart des gens à qui je parle ne savaient pas que les chameaux pouvaient courir », réfléchit Dean. « Ils disent : ‘Ça doit être la course la plus lente de tous les temps !’ Je me dis : ‘Non, les chameaux courent si vite que nous avons besoin de voitures pour suivre !' » Les courses de chameaux ont souvent être sous le feu des critiques en raison de préoccupations concernant la cruauté envers les animaux et les jeunes enfants, qui ont toujours été utilisés comme jockeys. Mais ces dernières années, en Arabie Saoudite, le sport s’est réinventé, utilisant désormais robots-jockeys et en accordant une attention croissante aux animaux. « Le chameau est très sacré », explique Dean. « L’amour des gens pour les chameaux est tout simplement à un autre niveau. Ils sont très bien traités ; ils reçoivent des massages. » Il rit. « J’aimerais pouvoir en avoir un. »

La vieille ville d’AlUla – un nid d’abeilles éblouissant de bâtiments en briques crues aux toits bas – date du 12ème siècle de notre ère, époque à laquelle elle était un lieu clé du pèlerinage entre Damas et La Mecque. Le site, couronné par une forteresse de 45 m de haut et encerclé par 14 portes, a été en grande partie abandonné au XXe siècle. Aujourd’hui, boutiques, galeries d’art et cafés ont investi ses anciennes demeures.

« Quand vous y allez, vous pouvez voir comment ils construisent les maisons en terre battue, depuis l’époque jusqu’à ce que ça va être dans le futur. Vous pouvez voir l’avenir et aller quand même dîner avec une étoile Michelin juste à côté, » dit Dean. « Ils conservent les structures anciennes mais avec de nouveaux matériaux et puis, vous savez, dans l’une de ces structures, vous verrez comme un Bergdorf. » Il ajoute : « C’est assez moderne en ce sens… Ce n’est pas du genre ‘merde, je dois emmener un chameau au magasin.' »

La Commission Royale pour AlUla Le ciel d’AlUla est connu pour être d’un noir absolu, créant une toile de fond surnaturelle pour observer les étoiles dans le désert (Crédit : Commission royale pour AlUla)

2. Meilleure expérience culturelle : glamping dans le désert

AlUla, nichée dans la vaste vallée d’AlUla, est entourée d’une étendue apparemment infinie de sable rouge tourbillonnant parsemée de montagnes de couleur roux, de dunes de sable et d’oueds. La nuit, son ciel est réputé pour être d’un noir absolu.

« Quand vous sortez le soir, c’est comme si vous pouviez toucher les étoiles depuis votre porche », explique Dean. « On a presque l’impression d’être sur Mars parce que les rochers sont si gros et que vous êtes entouré d’une force si douce. »

Pour Dean, « toute l’expérience du désert » – organisé par son complexe de luxe incontournable Our Habitas – constitue une excellente introduction culturelle à AlUla. » Vous êtes dans la tente et vous prenez le café saoudien et vous avez le pain et la nourriture et les herbes et le feu brûle, « , dit-il. « Habituellement, ils auront un joueur de oud. C’est incroyable. Vous pouvez y dormir ou simplement réserver un dîner. Ils ont monté tout un spectacle, dansant sur le feu et dansant sur la musique arabe et vous montrant comment cuisiner des plats locaux. »

En plus des expériences de glamping et de restauration dans le désert proposées par Our Habitas et Banian Tree AlUlale camping sauvage est également possible à AlUla ; il y a deux des emplacements de camping autorisés gratuits, ainsi que 10 emplacements de camping de grande envergure dont Club Aventure Pangée. Il est recommandé de s’habiller en plusieurs couches, tout comme un comportement de camping sûr et responsable, comme maintenir un camping propre et laisser la végétation et la faune du désert intactes.

« Je n’ai jamais vu les constellations aussi clairement que dans AlUla », déclare Dean. « Quand je suis à AlUla, je m’entends penser. C’est un endroit incroyable pour se ressourcer, un endroit incroyable pour essayer de nouvelles choses. »

Getty Images La scène culinaire florissante d’AlUla a quelque chose pour tout le monde, et Dean mange du poulet kabsa traditionnel chaque fois qu’il est en ville (Crédit : Getty Images)

3. Meilleure expérience culinaire : Kabsa

Avec autant de nouveaux visiteurs arrivant chaque mois, la scène culinaire d’AlUla regorge désormais de restaurants internationaux allant des bars à sushis aux restaurants de hamburgers. Mais « parmi les aliments locaux, [I highly recommend] un Kabsa »dit Dean – citant un plat arabe traditionnel composé de riz épicé et de viande, souvent du poulet, du chameau, du poisson ou de l’agneau. « La cuisson prend un peu de temps mais quand on l’obtient, chaque bouchée en vaut la peine. Ils cuisent très bien l’agneau là où la viande est très [tender]. Et ils le mélangent avec ce riz et tout arrive dans ce pot. Vous pouvez partager avec plusieurs personnes. Le riz contient toutes ces herbes et différentes choses. Certains ont des mélanges différents, certains sont plus épicés que d’autres. Alors goûter plusieurs kabsas… vous ne perdrez jamais avec ça. »

Lorsqu’on lui demande de choisir son restaurant préféré en ville, Dean est aux abois. « Vous pouvez choisir n’importe quel restaurant. Vous pouvez choisir n’importe quel hôtel. La nourriture est scandaleuse », dit-il. « Vous pouvez dire que les gens ont la passion. J’aime quand un lieu est si unique que tout le monde en est fier. Ce n’est pas si précipité. L’amour est là. L’artisanat est là. Ce que j’aime chez Alula, c’est que l’artisanat y a-t-il. »

La Commission Royale pour AlUla Le festival AlUla Skies propose de nombreuses façons de découvrir le ciel de la ville, des balades en montgolfière aux cours de cuisine sous les étoiles (Crédit : Commission royale pour AlUla)

4. Meilleure expérience en plein air : le festival AlUla Skies

Avec ses superbes montagnes et ses formations rocheuses uniques comme Rocher de l’éléphantAlUla a beaucoup à offrir aux aventuriers du plein air. Mais Dean a un amour particulier pour Festival du ciel d’AlUlaun événement automnal spectaculaire de 10 jours célébrant le ciel magnifique de la ville, de l’observation des étoiles aux vols en montgolfière préférés de Dean.

« C’est incroyable », dit-il. « Je ne suis pas un grand fan des montgolfières. Mais quand je suis allé à AlUla, c’était juste quelque chose de différent. Elles ne montaient pas trop haut ; j’ai un peu peur des hauteurs. La nôtre était à un niveau assez incroyable où vous pouvez parcourir la vieille ville et admirer les magnifiques paysages. Voir où l’oasis rencontre le désert est assez unique.

Pendant le festival, jusqu’à 60 montgolfières tournent paresseusement dans le ciel lors de vols captifs ou non, offrant une vue imprenable sur Hegra, la vieille ville et les étendues infinies de sable du désert. Les participants peuvent également affréter des vols en hélicoptère, et pour ceux qui préfèrent rester plus près du sol, des séances de méditation et des cours de cuisine sont proposés sous les étoiles.

La Commission Royale pour AlUla Hegra est le premier site d’Arabie Saoudite inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et une fenêtre sur le passé ancien d’AlUla (Crédit : Commission royale pour AlUla)

5. Meilleur endroit pour en apprendre davantage sur le passé : Hegra

« Hégra est un must, un must, un must », déclare Dean.

Il existe plus de 27 000 sites archéologiques à AlUla datant de la fin de la période préhistorique (5 200-1 200 avant notre ère), mais Hegra, également connue sous le nom de Mada’in Saleh est le plus connu. Habitée depuis le 1er siècle avant notre ère – et un centre commercial et d’encens florissant jusqu’au 12ème siècle – Hegra est le site d’un complexe de nécropole de 1,6 hectare contenant 111 tombes monumentales taillées dans des rochers, décorées et inscrites, magnifiquement préservées par les conditions arides du désert. Il a été nommé un Site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008 ; Le premier bien du patrimoine mondial d’Arabie saoudite.

« Vous voyez la structure, l’état et le chef-d’œuvre, les architectes magistraux qui ont construit ces choses il y a très longtemps », explique Dean. « C’est magique à voir. »

Pendant leur séjour à Hegra, les visiteurs peuvent opter pour une visite organisée en bus vers l’ancienne ville de Dadan et Jabal Ikmahune « bibliothèque à ciel ouvert » du IXe siècle avant notre ère contenant la plus grande concentration au monde d’inscriptions rupestres lihyanites et dadanitiques, ou partez sur le Sentier du patrimoine des oasis; une visite à pied de 3 km à l’ombre des palmiers à travers l’oasis d’AlUla.

« Il suffit d’aller à AlUla, point final ! » dit Dean.