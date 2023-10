© Sophia van den Hoek

Pour les amoureux avertis de la Ville Lumière ainsi que ceux qui espèrent un jour se délecter de son éclat romantique, Le guide de l’hédoniste pour enchanter Paris est un phare élégant et séduisant qui éclaire le chemin vers de vastes Oh la la délices. Écrit par le Parisien Hélène Rocco — qui est rédacteur en chef d’Ideat.fr, un magazine français de design d’intérieur et d’architecture — ce livre cartonné de 256 pages au format 8 x 10,5 pouces sera publié le 6 juin par Harper Design, une empreinte de HarperCollins. Il regorge de plus de 350 belles images du photographe Sophie van den Hoek.

Photo de couverture du livre © Sophia Van Den Hoek

Pourquoi Paris est toujours une bonne idée

« Paris éveille notre imagination », dit Rocco. « Admirée dans le monde entier et décor de nombreux romans et centaines de films, cette ville de rêve devient une expérience tangible lorsque l’on prend le temps d’explorer son caractère multiforme. Que l’on observe Paris du haut de la butte Montmartre ou depuis les toits d’un de ses célèbres bistrots, la capitale est une source constante de découvertes et d’étonnement. Des cartes utiles et des graphiques élégants enrichissent les neuf chapitres géographiques et thématiques du livre, qui détaillent les points forts et les stratégies pratiques pour naviguer dans divers quartiers. Savourez des trésors cachés, des monuments emblématiques, des parcs paysagers chics, des jardins isolés, des festivals colorés, des musées fascinants, des boutiques abondantes, des expositions insolites, des restaurants gastronomiques, des brasseries de charme, des marchés gastronomiques, des ateliers créatifs, des cimetières de célébrités, des distilleries et des vignobles. Recommandant des incontournables et des séductions étonnantes, Rocco décrit des destinations mémorables et des détours qui époustouflent. Elle suggère des itinéraires étape par étape pour naviguer de manière experte dans les districts. Les sujets récapitulatifs intrigants de Rocco sont particulièrement amusants, tels que Paris va au cinéma, les églises surprenantes et insolites, la vie de château, les pâtisseries parisiennes classiques, les passages couverts, les catacombes et les promenades vertes. Sa passion et ses profils de chefs, jardiniers, artistes et architectes inspirants – en particulier les jeunes et multiculturels – sont engageants. Ici, un échantillon de photographies de Paris enchanteur.

© Sophia van den Hoek

