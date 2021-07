Le guide de l’équipe Hundred : tout ce que vous devez savoir sur Southern Brave | Nouvelles de cricket

James Vince et Anya Shrubsole font partie de Southern Brave for The Hundred

La force en profondeur et les étoiles à la pelle – voici pourquoi Southern Brave fera peur à ses rivaux dans l’édition inaugurale de The Hundred.

Équipe féminine (joueurs d’outre-mer en gras)

Lauren Bell, Maia Bouchier, Sophia Dunkley, Smriti Mandhana (Inde), Ella McCaughan, Fritha Morris, Tara Norris, Sonia Odedra, Carla Rudd, Paige Scholfield, Anya Shrubsole, Charlotte Taylor, Stafanie Taylor (Antilles), Amanda-Jane Wellington (Australie), Danni Wyatt

Équipe masculine (joueurs étrangers en gras)

Jofra Archer, Danny Briggs, Devon Conway (Nouvelle-Zélande), Alex Davies, Liam Dawson, Quinton de Kock (Afrique du Sud), George Garton, Colin de Grandhomme (Nouvelle-Zélande), Chris Jordan, Jake Lintott, Tymal Mills, Craig Overton, Delray Rawlins, James Vince, Max Waller, Ross Whiteley

Fusées contre Brave Vivre de

Entraîneurs : Simplement le meilleur? Vous devrez parcourir un long chemin pour trouver une combinaison plus accrocheuse que Charlotte Edwards et Mahela Jayawardene. La transition d’Edwards de joueuse d’élite à entraîneure de la crème de la crème a été aussi fluide et réussie que le style qui l’a élevée au rang de meilleure buteuse d’Angleterre de tous les temps. Le CV de Jayawardene n’est pas non plus trop minable – l’ancien capitaine du Sri Lanka étant le cerveau derrière les puissants Indiens de Mumbai dans l’IPL.

Stade: Le bol Ageas

Fusées contre Brave Vivre de

Joueurs vedettes masculins : Colin de Grandhomme, Devon Conway, Quinton de Kock… Il y a beaucoup de razzmatazz autour de The Hundred malgré le retrait tardif d’Andre Russell – le pétard des Antilles qui s’est retiré une semaine avant le tournoi. L’éclat de De Grandhomme, son remplaçant, a déjà illuminé l’Ageas cet été en raison du passage du polyvalent dans le Hampshire et ne dites pas au grand frappeur Kiwi qu’il est un remplaçant ! Perdre Marcus Stoinis et David Warner fin juin a également été sans aucun doute un coup dur pour Brave mais à Conway et De Kock ils sont remplacés par deux montagnes immobiles. Conway a une moyenne supérieure à 50 dans TOUS LES TROIS formats internationaux, tandis que l’ancien capitaine sud-africain De Kock a marqué 9 500 points internationaux. Des substituts, ils ne le sont pas non plus.

Devon Conway et Quinton de Kock pourraient produire de nombreuses courses pour Brave

Joueuses vedettes féminines : Sophia Dunkley, Smriti Mandhana… Tous deux sont nés pour la grande scène et sont saupoudrés de poussière d’étoile. L’attrait de Dunkley est aussi large que son split-grip, la polyvalente de 23 ans annonçant son arrivée internationale contre l’Inde avec le premier test et l’ODI la cinquantaine plus tôt cet été. Attendez-vous à ce que sa rotation des jambes soit également une arme puissante. Pendant ce temps, la légende indienne Mandhana pourrait s’asseoir et réfléchir sur un décompte international de plus de 4 000 courses, mais sur la preuve de la série contre l’Angleterre, le gaucher reste aussi affamé que jamais.

L’Indien Smriti Mandhana est l’un des meilleurs frappeurs du moment

Jusqu’où peut aller l’équipe féminine ? Avec la cheville ouvrière antillaise Stafanie Taylor à bord, le Brave devrait être un match pour tout le monde. Sa centaine d’invincibilités contre le Pakistan en juillet a prouvé qu’elle est toujours parmi les meilleures et devrait inspirer, entre autres, Danni Wyatt à franchir un nouveau palier. Aucune équipe au bâton ne peut jamais être tranquille alors qu’Anya Shrubsole a toujours des livraisons dans le casier et Charlotte Taylor – comme elle l’a prouvé avec six guichets lors de la finale Rachael Heyhoe Flint 2020 – est une autre joueuse qui aime les grandes occasions.

Jusqu’où peut aller l’équipe masculine ? Audacieuse – peut-être même impétueuse – c’est une tenue pleine d’éclat destructeur. Au fur et à mesure des travaux de recrutement, c’est de premier ordre avec l’expérience et l’expertise de Chris Jordan et Tymal Mills bien équilibrées par rapport à la poussée montante de George Garton. Ayez pitié de l’équipe qui affronte Liam Dawson, Max Waller et Danny Briggs sur un tourneur.

The Hundred commence par un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval le mercredi 21 juillet, la compétition masculine commençant un jour plus tard au même endroit.

Sky Sports diffusera les 68 matchs en direct – 34 féminins et 34 masculins – tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.