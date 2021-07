Le guide de l’équipe Hundred : tout ce que vous devez savoir sur Oval Invincibles | Nouvelles de cricket

Sam Curran et Georgia Adams : deux des puissants line-up d’Oval Invincibles

Aucune équipe dans The Hundred n’a un plus grand nom à la hauteur que les Oval Invincibles. Regardez de plus près ce qui fait de la tenue Oval une véritable force avec laquelle il faut compter…

Équipe féminine (joueurs d’outre-mer en gras)

Georgia Adams, Megan Belt, Sarah Bryce, Alice Capsey, Tash Farrant, Jo Gardner, Grace Gibbs, Eva Gray, Danielle Gregory, Shabnim Ismail (Afrique du Sud), Marizanne Kapp (Afrique du Sud), Rhianna Southby, Dane van Niekerk (Afrique du Sud), Mady Villiers, Fran Wilson

Équipe masculine (joueurs étrangers en gras)

Sam Billings, Alex Blake, Rory Burns, Jordan Clark, Jordan Cox, Sam Curran, Tom Curran, Laurie Evans, Brandon Glover, Colin Ingram (Afrique du Sud), Will Jacks, Sandeep Lamichhane (Népal), Saqib Mahmood, Sunil Narine (Antilles), Jason Roy, Nathan Sowter, Reece Topley

Entraîneurs : Ovale pilier Jonathan Batty était le choix naturel pour intervenir en tant qu’entraîneur féminin une fois que Lydia Greenway a choisi d’assumer un rôle de diffusion avec Sky – l’ancien gardien de guichet complétant ses fonctions existantes d’entraîneur-chef de Surrey Women. La partie masculine sera guidée par la formidable présence des Australiens Tom Maugrey, dont le CV inclut le succès de la Coupe du monde et de l’IPL.

Stade: La Kia ovale

Joueurs vedettes masculins : Sandeep Lamichhane, Saqib Mahmood, Sunil Narine… Il y a un embarras de battre des richesses à l’Oval, mais les options de bowling sont vraiment alléchantes. Personne n’a augmenté plus fortement ces derniers temps que Saqib Mahmood, qui a non seulement ajouté un mètre de rythme, mais ces jours-ci, il a beaucoup de nous, car il a montré des chiffres de série de 9-123 dans les trois ODI contre le Pakistan. Attendez-vous à ce que le leggie népalais Lamichhane s’annonce sur la scène anglaise après avoir fait les gros titres du cricket T20 dans le monde entier et son partenariat avec le légendaire spinner Sunil Narine a toutes les chances de nouer les frappeurs de l’opposition.

La réputation impressionnante de Saqib Mahmood a été renforcée par ses récentes performances en Angleterre

Joueuses vedettes féminines : Georgia Adams, Marizanne Kapp, Dane van Niekerk… pour n’en citer que trois. Adams a marqué des points pour le plaisir ces dernières saisons, dominant les charts lors du trophée Rachael Heyhoe Flint de l’été dernier et menant Southern Vipers au titre. La polyvalente Kapp est une force avec laquelle il faut compter, avec batte et balle, ayant marqué plus de 3 000 courses internationales et pris près de 200 guichets pour son Afrique du Sud natale. Van Niekerk, l’épouse de Kapp, est tout aussi prolifique – sa rotation des jambes a fait 194 victimes et près de 4 000 courses internationales.

La Sud-Africaine Marizanne Kapp reste une adversaire redoutable dans tous les formats de jeu

Jusqu’où peut aller l’équipe féminine ? Ils s’appellent les Invincibles pour une raison, non ? Attendez-vous à ce que l’ovale soit une forteresse avec le rythme de Shabnim Ismail renforçant la puissance de Protea dans le camp. Il y a aussi une pincée impressionnante de talents anglais, menés par la fileuse toujours impressionnante Mady Villiers, qui a marqué 3-10 plus tôt cette année contre la Nouvelle-Zélande. Ajoutez l’expérience des internationaux Tash Farrant – de retour sur la scène et impatient de partir après un sort – et Fran Wilson, et il est difficile de ne pas les soutenir.

Jusqu’où peut aller l’équipe masculine ? Perdre les engagements de Rory Burns pour tester ne fera peut-être pas autant de mal que d’écarter Sam Curran, dont la réputation de vainqueur de match de courte durée dans l’une ou l’autre discipline fait de lui l’une des propriétés les plus en vogue de la planète. Un fort contingent de Brown Caps, comprenant Jason Roy, Laurie Evans et Will Jacks, sera renforcé par des finisseurs naturels comme Sam Billings et Colin Ingram. L’équipe est sans aucun doute jonchée de talents ridicules – la question à laquelle il faut répondre est la suivante : cette capacité se réunira-t-elle et fera-t-elle une équipe incassable ?

The Hundred commence par un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval le mercredi 21 juillet, la compétition masculine commençant un jour plus tard au même endroit.

Sky Sports diffusera les 68 matchs en direct – 34 féminins et 34 masculins – tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.