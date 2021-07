Le guide de l’équipe Hundred : Northern Superchargers – tout ce que vous devez savoir | Nouvelles de cricket

Ben Stokes et Katie Levick espèrent faire partie de la vague de succès des Superchargeurs du Nord dans The Hundred

Avec deux vainqueurs de la Coupe du monde à la barre, les Northern Superchargers ont également le « héros de Headingley » alors que Ben Stokes revient sur les lieux de son coup le plus célèbre…

Équipe féminine (joueurs d’outre-mer en gras)

Lauren Winfield-Hill (capitaine), Jemimah Rodrigues (Inde), Laura Wolvaardt (Afrique du Sud), Laura Kimmince (Australie), Hollie Armitage, Ami Campbell, Katie Levick, Helen Fenby, Bess Heath, Beth Langston, Linsey Smith, Alice Davidson-Richards, Sterre Kalis, Kalea Moore, Phoebe Graham

Équipe masculine (joueurs étrangers en gras)

Ben Stokes, Faf du Plessis (Afrique du Sud), Chris Lynn (Australie), Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan), Adil Rashid, David Willey, Tom Kohler-Cadmore, Adam Lyth, Brydon Carse, John Simpson, Matthew Potts, Matthew Fisher, Harry Brook, Callum Parkinson, Jordan Thompson, Ben Raine

Entraîneurs : Darren Lehmann s’occupe du côté des hommes, apportant une richesse de connaissances et d’expérience au rôle. Il a marqué les points gagnants lorsque l’Australie a remporté la Coupe du monde en 1999, l’un des 117 ODI qu’il a joués pour son pays, et a accumulé les points pendant son séjour à Emerald Headingley avec le Yorkshire. En tant qu’entraîneur, son succès s’est poursuivi car à l’époque où il était entraîneur-chef de l’Australie, il a remporté deux séries Ashes et la Coupe du monde 2015. Les femmes sont dirigées par Dani Hazell, l’ancien international anglais qui a pris sa retraite en 2019, et est l’entraîneur des Northern Diamonds lors du trophée Rachael Heyhoe Flint. Faisant partie de l’équipe d’Angleterre vainqueur de la Coupe du monde en 2017 et double vainqueur des Ashes, elle sait ce qu’il faut pour réussir.

Stade: Émeraude Headingley

9:11 Ben Stokes, Joe Root, Nasser Hussain et bien d’autres regardent la conclusion époustouflante de Ashes, vainqueur du match de Ben Stokes, à Headingley Ben Stokes, Joe Root, Nasser Hussain et bien d’autres regardent la conclusion époustouflante de Ashes, vainqueur du match de Ben Stokes, à Headingley

Joueurs vedettes masculins : « Tu ne peux pas faire ça, Ben Stokes! » Oh, mais il peut – nommez-le, il y a de fortes chances que le polyvalent anglais puisse le faire. Il n’est pas une superstar mondiale du cricket pour rien. Ensuite, il y a Adil Rachid, le leggie anglais est toujours superbe sur la scène internationale depuis plusieurs années maintenant et pourrait se retrouver au bowling en tandem avec le spinner mystérieux Mujeeb Ur Rahman – une perspective alléchante. Australien percutant Chris Lynn et ancien gaucher anglais Adam Lyth pourrait également fournir l’une des paires d’ouverture les plus redoutables de la compétition.

Les joueuses vedettes : Ayant fait irruption sur la scène, la rendant internationale à 16 ans, Jemimah Rodrigues, maintenant âgée de 20 ans, a été désignée comme une future superstar du jeu et The Hundred pourrait fournir à la droitière indienne la scène idéale pour commencer à réaliser son vaste potentiel. Vainqueur de la coupe du monde d’Angleterre Lauren Winfield-Hill est une présence puissante au sommet de l’ordre et sera le capitaine du côté, tandis que le spinner non plafonné Katie Levic a pris plus de guichets dans le cricket domestique anglais que tout autre quilleur dans le jeu féminin et a maintenant la chance de montrer qu’elle est digne d’un appel international.

Jemimah Rodrigues aura la chance de briller pour les Northern Superchargers à Emerald Headingley

Jusqu’où peut aller l’équipe masculine ? Alors que Stokes s’efforce toujours d’atteindre sa pleine forme physique et s’apprête à partir pour le test début août, les Superchargers perdront une certaine qualité de superstar. Cependant, à la fois en tant que joueur et entraîneur, Lehmann a montré qu’il savait gagner et, bien que son équipe ne fasse peut-être pas partie des favoris d’avant le tournoi, avec des joueurs de haut niveau et extrêmement expérimentés tels que le capitaine Faf du Plessis, Rashid et David Willey et une génération passionnante de jeunes joueurs – Brydon Carse, Harry Brook, Jordan Thompson, Callum Parkinson – il sentira qu’il a les outils pour défier les probabilités.

Adil Rashid fera partie d’une unité de spin bowling qui pourrait être cruciale pour les chances des Superchargers

Jusqu’où peut aller l’équipe féminine ? Sur le papier, l’équipe de Hazell devrait être considérée comme un outsider, mais le format 100 balles devrait produire de nombreuses finitions serrées, donnant à certains joueurs moins connus une chance de se faire un nom et si leurs grands noms peuvent s’intensifier dans le des moments de pression aussi, alors il n’y a aucune raison pour qu’ils ne surprennent pas quelques personnes et fassent pression pour le jour de la finale.

The Hundred commence par un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval le mercredi 21 juillet, la compétition masculine commençant un jour plus tard au même endroit.

Sky Sports diffusera les 68 matchs en direct – 34 féminins et 34 masculins – tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.