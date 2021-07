Le guide de l’équipe Hundred : London Spirit – tout ce que vous devez savoir | Nouvelles de cricket

Ravi Bopara et Tammy Beaumont devraient être des acteurs clés de London Spirit dans l’édition inaugurale de The Hundred

Les capitaines anglais Eoin Morgan et Heather Knight dirigent les équipes basées à Lord’s débordant de talent au combat dans l’édition inaugurale de The Hundred, tandis que Shane Warne ajoute un peu de puissance supplémentaire en marge…

Équipe féminine (joueurs d’outre-mer en gras)

Tammy Beaumont, Amara Carr, Aylish Cranstone, Naomi Dattani, Freya Davies, Charlie Dean, Deandra Dottin (Antilles), Danielle Gibson, Alice Monaghan, Heather Knight, Sophie Munro, Susie Rowe, Grace Scrivens, Deepti Sharma (Inde), Chloé Tryon (Afrique du Sud)

Équipe masculine (joueurs étrangers en gras)

Mohammad Amir (Pakistan), Ravi Bopara, Mason Crane, Zak Crawley, Blake Cullen, Joe Denly, Jade Dernbach, Josh Inglis (Australie), Dan Lawrence, Eoin Morgan, Mohammed Nabi (Afghanistan), Luis Reece, Adam Rossington, Roelof Van Der Merwe, Chris Wood, Mark Wood

Entraîneurs: Comme s’il n’y avait pas déjà assez de puissance de star sur le terrain, le Spirit ajoute un peu plus de grésillement en marge avec le légendaire leg-spinner australien et le spécialiste de Sky Sports, Shane Warne comme entraîneur-chef de l’équipe masculine. En plus des nombreuses distinctions de Warne, il a de l’expérience en tant que «mentor d’équipe» pour la franchise IPL Rajasthan Royals, dont il a remporté la victoire lors de la saison inaugurale de la compétition en 2008. Du côté des femmes, Trevor Griffin, qui a mené le Sydney Thunder au succès dans la WBBL de cette année, a les références requises pour succéder au choix initial, la désormais sélectionneuse de l’Angleterre, Lisa Keightley.

Stade: du seigneur

Le capitaine anglais Eoin Morgan soulève le trophée après avoir remporté la Coupe du monde de cricket 2019

Joueurs vedettes masculins : Il n’y a eu aucun homme de plus grande importance pour le revirement des fortunes limitées de l’Angleterre au cours des six dernières années que le capitaine vainqueur de la Coupe du monde Eoin Morgan, et il aura une fois de plus la chance d’imprimer sa marque passionnante de cricket positif sur ses charges en menant cette équipe londonienne. Dan Laurent est sur le point de pénétrer dans le club international exclusif de Morgan, tandis que le frappeur d’Essex a également impressionné l’équipe de test en remportant sept sélections depuis ses débuts au Sri Lanka en janvier. Mohamed Nabi est extrêmement habile avec la batte et la balle dans les formats plus courts, et le bras gauche rapide Mohammed Émir devrait s’avérer une véritable poignée à affronter sur la pente du Seigneur.

Beaumont dit que The Hundred peut créer des modèles féminins et montrer aux jeunes filles qu'il y a une carrière dans le cricket

Joueuses vedettes : Heather Knight, un autre skipper vainqueur de la Coupe du monde, s’appuie à nouveau sur le talent suprême de Tammy Beaumont au sommet de l’ordre comme elle le fait pour l’Angleterre. Ajouter à la puissance de feu au bâton dans ses rangs est celui des Antilles Deandra Dottin, tandis que melon rapide Freya Davies est la figure de proue de l’attaque au bowling. Davies a terminé en tant que premier preneur de guichet dans la KSL 2019, avec 19 guichets, et a été le deuxième plus grand preneur de guichet au cours des quatre années de la compétition, avec 37.

Jusqu’où peut aller l’équipe masculine ? Loin des favoris d’avant tournoi, mais avec le combo entraîneur/capitaine de Warne et Morgan à la barre, cette équipe sera certainement compétitive et il ne serait pas surprenant de les voir occuper une place parmi les trois premières et passer en éliminatoire. ou directement à la finale quand tout est dit et fait.

Jusqu’où peut aller l’équipe féminine ? Entièrement capable d’aller jusqu’au bout. Cela ressemble à une équipe bien équilibrée, avec le frappeur ODI classé n ° 1 au monde, Beaumont, en tête d’un ordre de premier plan, tandis que du côté du bowling, le duo d’outre-mer Deepti Sharma et Chloe Tryon tourne dans les deux sens et pourrait servir comme le complément parfait au rythme de Davies.

The Hundred commence par un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval le mercredi 21 juillet, la compétition masculine commençant un jour plus tard au même endroit.

Sky Sports diffusera les 68 matchs en direct – 34 féminins et 34 masculins – tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.