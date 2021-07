Le guide de l’équipe Hundred : Birmingham Phoenix – tout ce que vous devez savoir | Nouvelles de cricket

Rencontrez les capitaines ! Moeen Ali et Amy Jones seront le skipper de Birmingham Phoenix lors de l’édition inaugurale de The Hundred

Liam Livingstone vient d’atteindre la centaine record pour l’Angleterre dans tous les formats, tandis que la superstar indienne de 17 ans Shafali Verma l’a illuminé et a pris le départ tout l’été ; il y aura beaucoup de divertissements proposés à Edgbaston…

Équipe féminine (joueurs d’outre-mer en gras)

Emily Arlott, Thea Brookes, Erin Burns (Australie), Gwen Davies, Georgia Elwiss, Ria Fackrell, Phoebe Franklin, Kirstie Gordon, Amy Jones (capitaine), Evelyn Jones, Marie Kelly, Katie Mack (Australie), Abtaha Maqsood, Shafali Verma (Inde), Isabelle Wong

Équipe masculine (joueurs étrangers en gras)

Tom Abell, Moeen Ali (capitaine), Finn Allen (Nouvelle-Zélande), Daniel Bell-Drummond, Pat Brown, Chris Cooke, Miles Hammond, Tom Helm, Adam Hose, Benny Howell, Liam Livingstone, Adam Milne (Nouvelle-Zélande), Dillon Pennington, Dom Sibley, Will Smeed, Imran Tahir (Afrique du Sud), Chris Woakes

Entraîneurs : Daniel Vettori prend les rênes de l’entraîneur de l’équipe masculine à la place de la nomination initiale d’Andrew McDonald, qui a dû se retirer en raison de problèmes causés par Covid-19. Ce sera un environnement quelque peu familier pour l’ancien fileur néo-zélandais, qui a eu un sort en tant que joueur pour le Warwickshire en 2006, alors qu’il espère réussir ce qu’il n’a jamais tout à fait réussi en quatre ans à la tête des Royal Challengers Bangalore dans le IPL entre 2014 et 2018 et gagnez le tout. L’équipe féminine sera entraînée par l’Australienne Ben Slater, qui a mené les Sydney Sixers à deux titres WBBL au cours de ses six années à la tête de 2015 jusqu’à ce qu’il prenne le poste d’entraîneur de bowling de l’équipe féminine d’Australie en juillet.

Stade: Edgbaston

Moeen Ali a été un rouage essentiel pour les rapides de Worcestershire dans le T20 Blast ces dernières années

Joueurs vedettes masculins : Moeen Ali a peut-être connu quelques années difficiles sur la scène internationale, mais son talent ne peut être contesté – certainement pas au niveau national. Moeen a joué un rôle clé, avec la batte, le ballon et en tant que capitaine, en dirigeant le Worcestershire vers les journées de finales consécutives du T20 en 2018 et 2019 – remportant le premier et terminant deuxième un an plus tard. Pat Brown était un autre élément clé de cette équipe des Rapids, et le spécialiste du death bowling a été récompensé par quatre sélections T20 pour l’Angleterre fin 2019 avant qu’une blessure au dos ne contribue à une baisse de forme l’année dernière – peut-il redécouvrir sa boîte à trucs dans The Hundred ? Pendant ce temps, Liam LivingstoneLa carrière de s est certainement sur une trajectoire ascendante et, après avoir battu le record de cent record d’Angleterre lors du premier T20I contre le Pakistan, une forte concurrence pourrait réserver sa place à la Coupe du monde T20 en octobre.

1:28 Liam Livingstone a martelé un siècle de 42 balles pour l’Angleterre dans le T20 contre le Pakistan à Trent Bridge Liam Livingstone a martelé un siècle de 42 balles pour l’Angleterre dans le T20 contre le Pakistan à Trent Bridge

Les joueuses vedettes : À tout juste 17 ans, ouvreur indien à grand succès Shafali Verma est sans aucun doute une future superstar du jeu – si ce n’est déjà fait. Il y a Amy Jones, qui non seulement est capitaine de l’équipe et ajoute à la profondeur des frappeurs, mais qui est sans doute le plus grand challenger de Sarah Taylor de Welsh Fire – la personne même qu’elle a remplacée du côté anglais – en tant que meilleur gardien de la compétition. Gardez également un œil sur le spinner du bras gauche Kirstie Gordon, qui a impressionné en faisant des pas timides dans la configuration anglaise ces dernières années.

1:06 Shafali Verma est entrée dans l’histoire en devenant la première femme indienne à avoir atteint la cinquantaine lors de ses débuts au Test, et la plus jeune joueuse au total Shafali Verma est entrée dans l’histoire en devenant la première femme indienne à avoir atteint la cinquantaine lors de ses débuts au Test, et la plus jeune joueuse au total

Jusqu’où peut aller l’équipe masculine ? Il ne sort pas de la page en tant qu’équipe la plus intimidante du tournoi, Phoenix particulièrement paralysé par la perte de ses trois premiers choix de repêchage à l’étranger à Kane Williamson, Shaheen Afridi et Adam Zampa. Cela ne veut pas dire que c’est une équipe sans talent. Loin de là. Ils pourraient s’avérer être des chevaux noirs de tournoi, tandis que le soutien vocal qu’ils obtiendront de la foule d’Edgbaston ne peut qu’aider à créer un peu une forteresse à la maison.

Jusqu’où peut aller l’équipe féminine ? Ils manquent peut-être de la force en profondeur des autres équipes, alors qu’ils manqueront certainement de la puissance de feu tous azimuts de l’Australienne Ellyse Perry, qui a abandonné tardivement la compétition. Beaucoup de choses reposeront sur les épaules de la jeune Verma pour les faire voler au sommet de l’ordre, bien qu’elle ait déjà montré dans sa jeune carrière de cricket qu’elle peut gérer la pression malgré ses jeunes années.

The Hundred commence par un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval le mercredi 21 juillet, la compétition masculine commençant un jour plus tard au même endroit.

Sky Sports diffusera les 68 matchs en direct – 34 féminins et 34 masculins – tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.