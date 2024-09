Le guide de la couleur « luxe discret » de la décoratrice d’intérieur Rose Uniacke

« La couleur est une sensation », explique Rose Uniacke. L’architecte d’intérieur est assise dans son studio à Pimlico, une pièce agréable nichée au premier étage avec sa propre petite terrasse entourée de murs. Peinte d’un blanc chaleureux, c’est un espace de réflexion. Les étagères sont remplies de livres de design et d’échantillons soigneusement empilés des luxueux tissus qu’elle a commencé à créer en 2017. L’odeur du figuier à l’extérieur emplit l’air de ce bâtiment des années 1860, qui abritait à l’origine la maison, le studio et la galerie de tableaux du portraitiste écossais James Rannie Swinton.

Uniacke évoque le rôle important que joue la couleur dans sa pratique. Pour quiconque connaît l’esthétique sobre de la créatrice, qui a ouvert son magasin d’antiquités et son studio en 2009 et dont les clients en décoration intérieure incluent Alicia Vikander, le marquis de Bute et les Beckham, c’est une surprise.

« Les gens pensent souvent que je n’utilise pas de couleur, mais en fait, je le fais, tout le temps », dit-elle. « J’ai toujours été intéressée par la couleur et par la façon dont elle agit. »

Ce mois-ci, Uniacke ajoute 20 nuances à sa collection de peintures à base minérale, exemptes de produits chimiques toxiques, créées avec Graphenstone, ce qui porte le total à 61. Ce qui a commencé avec une gamme impressionnante de blancs et de blancs cassés s’est élargi pour inclure des bleus militaires profonds et des pêches charnues jusqu’à des bruns terreux et des écarlates vifs. Pour ceux qui recherchent un « luxe tranquille » en matière de couleur, c’est un endroit élégant pour commencer.

Parmi les clients de Rose Uniacke en matière de décoration intérieure figurent les Beckham © François Halard

« Je m’intéresse avant tout à l’atmosphère et à l’esprit d’une pièce », explique Uniacke. Elle privilégie un ton unique et unificateur : équilibré et englobant. Plutôt que d’employer des touches de couleur, elle aime travailler dans les limites d’une seule teinte et explorer sa connexion avec son environnement. Les écuries récemment restaurées de sa propre maison (« la petite sœur » de la maison principale) donnent le ton. Sur deux étages, la Coach House présente des murs en plâtre incurvés d’un rose poudré doux. L’ambiance est chaleureuse et accueillante. À travers des objets et des œuvres d’art, elle pousse ensuite la teinte dans différentes directions, en dessinant des nuances plus fortes et plus ardentes. Une tapisserie abstraite verte irisée de Simone Prouvé évoque la vue sur le jardin conçu par Tom Stuart-Smith.

« Je ne m’intéresse pas à la valeur de choc », dit-elle. « Il s’agit plutôt d’envelopper. La réponse doit être que cela semble juste. » Lorsque Uniacke parle en couleur, c’est un murmure. « Mon objectif est que vous ne regardiez pas la couleur, vous expérimentiez [it]”, dit-elle en montrant l’image d’une maison côtière d’East Hampton inondée de tons automnaux semblables à des bijoux.

Notre rapport à la couleur évolue constamment tout au long de notre vie, dit-elle. « Nous avons besoin de choses différentes à chaque moment. » Elle cite la lumière, la vue extérieure et les œuvres d’art comme points de départ pour choisir une teinte pour une pièce. « Il doit y avoir une relation forte entre ces éléments pour que la couleur soit parfaite. » Ce même sens de fluidité et d’harmonie doit être appliqué à toute la maison, en tenant compte de la position des couleurs dans les pièces voisines lorsque vous vous déplacez dans celles-ci.

Peinture Rose Uniacke, « Myrtille », à partir de 32 £ le litre La Coach House de la maison londonienne d’Uniacke présente une tapisserie de Simone Prouvé et des murs en plâtre naturel © François Halard

Tout n’est pas que tons doux. Dans une maison de ville du XIXe siècle à St John’s Wood, Uniacke a mélangé de manière ludique des teintes riches et fortes avec des teintes primaires. L’effet est maximaliste. Les roses et les verts d’un papier peint EW Godwin imprimé à la main dans le bureau correspondent à la salle de télévision voisine, habillée d’un velours vert foncé ; le ton rose doux du couloir est poussé à l’extrême dans une salle de bain rouge foncé adjacente. Même ces couleurs sombres peuvent être reposantes, dit-elle. « La camaraderie des couleurs », dit-elle, implique d’explorer les profondeurs, les hauteurs et les contrastes au sein des nuances pour s’assurer qu’elles s’harmonisent toutes harmonieusement.

Il est révélateur que Uniacke ait commencé sa carrière en collectionnant des textiles anciens (« Les choses ont une énergie différente quand elles sont vieilles », dit-elle) et en passant du temps dans un atelier de restauration, où elle a appris, entre autres, l’art ancien de la dorure à l’eau. Ce processus à forte intensité de main-d’œuvre consiste à construire une surface avec du gesso et à la superposer avec une argile spéciale appelée bole, avant d’appliquer une feuille d’or. C’est une expérience qui continue d’influencer son amour de la couleur. Regardez sa maison et ses projets, et elle est attirée à maintes reprises par les ambres brûlés, les ocres et les jaunes chauds révélés par le processus de dorure. « Lorsque vous retirez la feuille d’or, vous obtenez cette belle lueur qui transparaît. Ces couleurs me rappellent cela », dit-elle, montrant une image de la chambre d’un client avec ses rideaux Fortuny rouge cardinal et un canapé en velours doré de sa propre conception.

Peinture Rose Uniacke, « Buttercup », à partir de 32 £ le litre

Bien que le blanc puisse sembler sûr, il peut créer un contraste frappant avec d’autres couleurs si le ton est trop vif, dit-elle. Uniacke préfère les blancs plus doux et plus chauds – sa collection comprend un quatuor de blancs et beaucoup plus de blancs cassés – de l’eau de nil aux teintes plus troubles.

Lorsque Uniacke a commencé à décorer ses propres maisons, elle accrochait les murs avec des toiles d’artiste avant de les peindre, pour créer un effet texturé et atténué. Aujourd’hui, ses collections de peintures et de tissus contiennent la couleur « Canvas ». Le jeu de tons et de textures dans les velours, les soies et les cachemires est une autre influence.

Même si elle évite parfois le choc, elle laisse de la place à la force et à la surprise. Violet ? Elle avait une maison dont les fenêtres étaient ornées de rideaux anciens en soie damassée couleur lilas, me dit-elle. Jaune ? « C’est ma couleur préférée », dit-elle en montrant une image de son propre bureau, avec ses rideaux anciens en soie, dont le ton acidulé se retrouve dans le tapis moghol de la pièce et dans un portrait de Sarah Lucas accroché au mur.

L’une des nouvelles teintes est la brillante et audacieuse « Buttercup ». Est-ce qu’elle couvrirait un jour les murs de sa gloire sans complexe ? « Des murs en « Buttercup », sourit-elle en y réfléchissant. « Ce serait amusant – en fait, ce serait fou. »

