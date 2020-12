Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

C’est la période la plus merveilleuse de l’année pour Candace Cameron Bure.

En plus d’apporter de la joie aux fans avec ses films de Noël Hallmark, l’actrice se prépare également à passer beaucoup de temps en famille.

«J’ai hâte de passer du temps intentionnel et indivis avec mon mari et mes enfants, de prendre une cure de désintoxication sur téléphone portable et sur les réseaux sociaux et de préparer des repas ensemble», a partagé Candace en exclusivité avec E! Nouvelles. « Si 2020 m’a appris quelque chose, il n’y a pas d’endroit comme à la maison. »

Avec quelques semaines de magasinage de plus avant Noël, Candace a pu partager certains de ses choix de cadeaux pour la saison des fêtes.

De l’incontournable Dr. Lancer soin de la peau produits à un inspirant journal de dévotion, la mère de trois enfants a peut-être le cadeau parfait pour quelqu’un de spécial sur votre liste.