Le Guide #158 : Les jeux vidéo sont la nouvelle frontière de l’obsession de la culture pop pour le passé | Culture

Keith Stuart écrit sur le déluge soudain de jeux remasterisés qui inondent le marché et sur ce que toute cette nostalgie monétisée signifie pour l'avenir du jeu vidéo :

Le passé occupe actuellement une place importante dans l’industrie du jeu vidéo. Il ne se passe presque pas un mois sans se laisser tenter par une nouvelle mini console rétro, qu’il s’agisse d’une Nintendo mièvre ou d’une sage ZX Spectrum (dont une nouvelle version arrive en novembre, avec des touches en caoutchouc et 48 jeux légendaires). Et le calendrier de sortie de cette année regorge de remasters de titres classiques. En avril, le site d’actualité du jeu vidéo Kotaku répertorié 30 anciens étant exhumé et relancé pour 2024, y compris The Last of Us Part II, Tomb Raider 1-3 et Star Wars : Dark Forces. Trente! Et l’article en a manqué quelques-uns ! Rien qu’en octobre, nous verrons des versions mises à jour des aventures d’horreur Jusqu’à l’aube, Silent Hill 2 et Clock Tower, ainsi que Lego Harry Potter. Plus tôt cette semaine, Sony a organisé une diffusion en direct des prochaines versions de PlayStation 5 et l’une des révélations les plus populaires était Legacy of Kain : Soul Reaver 1 & 2 Remastered, une collection révisée de deux titres de jeu de rôle d’action, certes merveilleux, du début du siècle. , conçu par l’équipe créative qui allait ensuite créer la série Uncharted.

À bien des égards, ce que nous voyons ici est exactement ce qui se passe dans les industries de la musique et du cinéma, où les albums et les films de base peuvent être sans cesse reconditionnés avec de nouvelles cartes artistiques brillantes, des démos mystérieusement déterrées et des scènes supprimées, et les imbéciles comme moi le feront. achetez-les. J’ai maintenant Jaws dans au moins six versions différentes, et j’ai peur de penser à combien Prince m’a coûté au cours des cinq dernières années. Avec les jeux, je suppose que l’autre chose que nous obtenons est l’accès. À moins que vous ne disposiez d’une salle de jeux géante où vous pouvez garder toutes vos anciennes machines branchées et fonctionnelles, il est plus pratique de récupérer vos anciens favoris sur votre dernière machine – et de cette façon, ils sont également mis à jour visuellement pour qu’ils ressemblent à votre rose. la mémoire les rappelle, plutôt que la réalité basse résolution sauvagement glitcheuse.

À l’heure actuelle, je ne suis pas sûr que nous puissions vraiment reprocher au secteur des jeux vidéo de se replier sur ses propres gloires passées. Comme nous l’avons constaté avec les centaines de licenciements dans l’industrie au cours de la dernière année, créer des jeux est une entreprise de plus en plus coûteuse et risquée. Les budgets de développement pour les titres les plus importants sont désormais estimés entre 200 et 500 millions de dollars, et ceux qui proposent des modes multijoueurs en ligne à long terme nécessitent également une maintenance continue et du contenu supplémentaire pendant plusieurs années. Le récent lancement désastreux par Sony du jeu de tir de héros Concord, qui était en développement depuis huit ans mais a été retiré de la vente après deux semaines de ventes médiocres, est une histoire d’horreur que le reste de l’industrie regardera avec ses mâchoires – et son portefeuille. – sur le sol. Nous sommes dans une période d’énorme incertitude où des genres auparavant fiables tels que les aventures en monde ouvert et les jeux de tir en ligne sont surpeuplés. Les joueurs veulent quelque chose de nouveau, mais personne ne sait ce que c’est, et personne ne semble enthousiaste à l’idée d’investir des centaines de millions de dollars dans cette découverte.

« Nous avons fait de gros efforts pour qu’ils ressemblent à de vrais titres 8 bits des années 80 » : UFO 50 Photographie : Mossmouth

Nous sommes désormais dans une période de nostalgie fortement monétisée, et jusqu’à présent, cela fonctionne. J’ai hâte de jouer aux nouvelles versions de Silent Hill 2 et Legacy of Kain, et je suis loin d’être seul. Mais j’espère que le message que l’industrie du jeu vidéo en retire n’est pas « les gens veulent juste des vieilles choses », mais « les gens aiment vraiment les trucs bizarres ». Parce que c’est ce qu’étaient beaucoup de jeux remasterisés de cette année : bizarres et décalés et déjantés et difficiles. Je trouve fascinant que certains des titres les plus célèbres de ces derniers temps – Baldur’s Gate 3, Dragon’s Dogma 2, la série Dark Souls, Dredge, Cult of the Lamb, Vampire Survivors – aient été étranges, compliqués, difficiles et souvent vraiment, vraiment. impair. Il existe ici un lien qui aidera peut-être l’industrie du jeu vidéo grand public à sortir de son creux créatif. Des idées bizarres traînent ; nous ne pouvons jamais vraiment les dissiper. Les grands jeux sont devenus trop obsédés par la fourniture d’une version retouchée du voyage du héros – le bon et véritable protagoniste surmontant les obstacles pour vaincre le monstre maléfique. Les jeux vidéo ne sont pas Hollywood – nous sommes ici pour l’expérience plus que pour l’identification émotionnelle. Nous voulons ressentir de nouveaux sentiments étranges.

Le jeu indépendant récemment sorti, UFO 50, est une collection de, oui, 50 jeux rétro conçus pour ressembler à l’intégralité du catalogue d’un studio de développement fictif, des années 1980 au début de l’ère moderne. Tous les jeux sont nouveaux mais ils ont l’air vieux et se jouent comme neufs. Confus? Ne t’inquiète pas. En décrivant le jeu sur sa page Steam, le développeur Mossmouth a déclaré : « Nous avons soigneusement choisi les éléments à moderniser. Chaque jeu partage une palette unique de 32 couleurs et nous avons déployé de grands efforts pour qu’ils ressemblent à de véritables titres 8 bits des années 80. D’un autre côté, il était important pour nous qu’UFO 50 soit amusant et surprenant pour les joueurs modernes, c’est pourquoi nous avons choisi de ne pas nous limiter aux genres et aux conventions de conception du passé.

Cela semble être un très bon modèle à considérer pour le reste de l’industrie : des jeux qui s’inspirent des classiques, parce que ces jeux étaient géniaux, mais qui trouvent ensuite comment les mettre à jour complètement pour de nouveaux publics de manière surprenante. J’ai l’impression que c’est ce que l’industrie cinématographique a fait au cours des cinq dernières années avec tous ses films d’horreur élevés, tels que Midsommar et Us, qui ont efficacement récupéré les tropes et les idées des films d’horreur surnaturels et folkloriques des années 1970 et les ont réajustés pour l’oreille moderne. Les éditeurs de jeux doivent ralentir le rythme des remasters ; au lieu de cela, ils devraient récupérer les idées d’anciens jeux, puis les réutiliser dans de nouveaux concepts et structures. Le passé est un pays étranger, il ne faut pas l’annexer, il suffit d’en rapporter quelques souvenirs.

