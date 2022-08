Le Guatemala suit l’argent dans les enquêtes sur le trafic de migrants

Commentez cette histoire Commentaire

GUATEMALA CITY – Lorsque des enquêteurs guatémaltèques ont fait une descente au domicile du chef présumé d’un réseau de passeurs de migrants dans les montagnes près de la frontière mexicaine, ils ont trouvé quelque 51 000 dollars en pièces de monnaie, près de 100 machines à sous et des véhicules récents achetés en espèces. Ils ont arrêté David Coronado Pérez et neuf autres personnes, dont trois avocats qui l’auraient aidé à blanchir l’argent qu’il gagnait pour faire venir des Guatémaltèques aux États-Unis. Quelque 200 000 dollars en espèces, en plus des pièces de monnaie, ont également été saisis lors du raid de janvier. Coronado a nié les allégations.

Les Guatémaltèques paient jusqu’à 15 000 dollars pour obtenir les États-Unis et les procureurs essaient de plus en plus de savoir où va cet argent à mesure que le commerce illicite évolue. Alors que les villages avaient autrefois un «coyote» local de confiance pour guider les migrants, de grands réseaux de contrebande rapportent désormais plusieurs centaines de milliers de dollars par an.

Dans de nombreux cas, les enquêtes commencent lorsque la mort d’un migrant attire l’attention des procureurs.

Coronado est devenu une cible lorsque 19 personnes, dont 15 migrants guatémaltèques, ont été tuées et incinérées – prétendument par des policiers mexicains voyous – près de la frontière américaine en janvier 2021. La tenue de Coronado est accusée de les avoir passées en contrebande et son fils Adán, prétendument leur guide, était parmi ceux tués.

Stuardo Campo, qui dirige le bureau du procureur général chargé d’enquêter sur la traite des migrants, est à l’origine des cas notoirement difficiles – les migrants ne veulent presque jamais identifier leur passeur, même lorsque les choses tournent mal.

En novembre, des agents fédéraux ont démantelé un réseau de passeurs de migrants à Nahuala, dans l’ouest du Guatemala, arrêtant cinq personnes et saisissant 256 000 dollars. C’est une région majoritairement indigène et parmi les plus pauvres du pays.

L’un des migrants que ce groupe avait emmenés aux États-Unis avait été arrêté par la US Border Patrol. Alors qu’il était en détention et sans contact, les passeurs en ont profité et ont extorqué plus d’argent à la famille, disant à ses proches qu’il était mort et exigeant davantage pour récupérer son corps. Il a ensuite été déporté.

“Ils ont non seulement acheté les derniers modèles de véhicules, mais aussi un bus qu’ils utilisaient pour transporter les gens”, a déclaré Campo.

“Quand ils achètent des véhicules neufs, ils le font avec de l’argent”, a-t-il déclaré. Selon la loi, le vendeur est tenu de déclarer la transaction à la banque, puis la banque est censée la déclarer. C’est parfois le début de leurs enquêtes.

En décembre, 55 migrants, dont 40 Guatémaltèques, sont morts lorsqu’un semi-remorque s’est écrasé dans l’État du Chiapas, au sud du Mexique, un exemple de l’ampleur de la contrebande. Il n’y a pas eu d’arrestation au Guatemala jusqu’à présent, mais l’enquête se poursuit.

Le bureau de Campo a également ouvert une enquête après que des passeurs ont abandonné une semi-remorque à la périphérie de San Antonio, au Texas, par une journée étouffante de juin. Cinquante-trois migrants sont morts, dont 21 Guatémaltèques.

En février, quelques semaines après le raid sur Coronado Pérez, le Congrès guatémaltèque a réformé la loi sur l’immigration du pays, augmentant la peine de prison pour les passeurs de migrants de 10 à 30 ans contre six à huit auparavant.

La réforme était censée dissuader les passeurs et faire du gouvernement du président Alejandro Giammattei, qui entretient des relations tendues avec l’administration Biden en raison de la corruption, un partenaire volontaire des États-Unis dans la gestion des migrations.

Les critiques ont déclaré à l’époque que l’augmentation des peines de prison ne signifiait pas grand-chose si les responsables se rendaient rarement en jugement.

La police et des agents fédéraux ont fait une descente dans un ranch dans le nord du Guatemala près de la frontière mexicaine ce mois-ci. Avec des hélicoptères bourdonnant au-dessus de leur tête, les agents ont inventorié des VUS personnalisés, des armes à feu, une piscine et des écuries, où ils ont trouvé un pur-sang nommé Picasso d’une valeur de 100 000 $.

Felipe Diego Alonzo, le meneur présumé arrêté lors de ce raid, a déclaré qu’il n’était qu’un cultivateur d’oignons qui vendait parfois des voitures à côté. Dans ce cas également, c’est la mort d’un migrant prétendument passé en contrebande par le réseau d’Alonzo qui a attiré l’attention des enquêteurs, dont cette fois le département américain de la Sécurité intérieure.

Marta Raymundo Corio a été retrouvée morte près d’Odessa, au Texas, après avoir été passée clandestinement au Mexique au début de 2021. Campo a déclaré que la femme était décédée dans un entrepôt en raison d’un manque de nourriture et d’eau et que ses proches avaient demandé aux autorités de déterminer ce qui s’était passé.

Alonzo et trois autres ont été arrêtés à la demande du gouvernement américain, qui demande leur extradition.

Les réseaux de passeurs utilisent souvent des réseaux de parents ou de proches collaborateurs. Comme de nombreuses entreprises illicites, ils reversent leurs bénéfices dans des entreprises situées dans les coins les plus sombres de l’économie qui fonctionnent principalement avec de l’argent difficile à retracer – bordels, jeux d’argent, bars et prêts usuraires.

Les achats importants en espèces pour des choses comme les voitures neuves sont également courants, a déclaré Campo.

“La majorité de ces structures blanchissent de l’argent”, a déclaré Campo.

César Calderón, l’avocat de Coronado, a déclaré que son client est innocent et que son entreprise de machines à sous est légale, Coronado est un agriculteur, pas un passeur, et est lui-même une victime parce que son fils faisait partie des personnes tuées au Mexique, a déclaré Calderon.

Mais devant le tribunal plus tôt cette année, Campo a déclaré que la tragédie, qui comprenait la mort de cinq mineurs, n’avait pas arrêté les affaires de Coronado.