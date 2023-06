Le Guatemala se prépare à voter après une campagne présidentielle tumultueuse

GUATEMALA CITY – Cela a été l’une des saisons électorales les plus mouvementées de l’histoire moderne du Guatemala.

Certains des aspirants les plus populaires seront sur la touche lors du vote de dimanche car les autorités électorales et les tribunaux ont empêché certains de se présenter et annulé les candidatures d’autres qui étaient initialement autorisés à participer à la course.

Il n’y a pas de réélection au Guatemala, le président Alejandro Giammattei ne fait donc pas partie des 22 candidats présidentiels autorisés. Les Guatémaltèques éliront également tous les membres du congrès et des centaines de maires à travers le pays.

Les Guatémaltèques âgés de 18 ans et plus peuvent voter aux élections organisées tous les quatre ans, et quelque 9,2 millions de personnes sont inscrites, dont plus de la moitié sont des femmes. Le vote n’est pas obligatoire.

Dans les bureaux de vote, les électeurs recevront cinq bulletins de vote couvrant les différentes races dans leurs circonscriptions.

Dans la compétition présidentielle, le bulletin de vote comportera les visages des candidats à la présidentielle et à la vice-présidence sur les 22 billets enregistrés. Au moins 50% des voix sont nécessaires pour l’emporter. Sinon, un deuxième tour opposant les deux premiers se tiendrait le 20 août.

PHOTOS : AP explique : le Guatemala se prépare à voter après une campagne tumultueuse

Les partis politiques doivent terminer leurs campagnes vendredi, deux jours avant le vote, et aucun sondage d’opinion ne peut être publié après cela.

Le Tribunal électoral suprême applique les lois électorales du Guatemala, mais les tribunaux ordinaires sont également compétents lorsque les partis leur demandent de s’impliquer.

Plus tôt cette année, le Tribunal électoral suprême a décidé que Thelma Cabrera, une dirigeante ouvrière agricole autochtone, ne pouvait pas être candidate à la présidence en raison d’un problème de paperasse avec son colistier. Début mai, la Cour constitutionnelle – la plus haute du Guatemala – a rejeté le dernier appel de son parti de gauche.

Le mois dernier, Roberto Arzú, un candidat conservateur de la loi et de l’ordre, a perdu son dernier appel pour se remettre dans la course. Le tribunal électoral a annulé sa candidature pour avoir prétendument lancé sa campagne prématurément.

Ensuite, la plus haute cour du Guatemala a rejeté l’appel de Carlos Pineda, un populiste conservateur qui était en tête dans les sondages. Un rival est allé au tribunal contestant la façon dont le parti de Pineda l’a nommé.

Les exclusions ont été critiquées par le gouvernement américain, l’Organisation des États américains et d’autres. De nombreux analystes prédisent qu’un pourcentage élevé de votes nuls seront exprimés en signe de protestation.

Les candidatures présidentielles se répartissent grossièrement en deux positions idéologiques : 19 à droite et trois à gauche.

Des sondages récents indiquent que les trois principaux prétendants sont l’ancienne première dame Sandra Torres ; Zury Ríos Sosa, fille du défunt dictateur Efraín Ríos Montt ; et le diplomate Edmond Mulet.

Tous les trois sont du côté le plus conservateur du spectre et ont fait campagne en promettant d’installer des mesures de sécurité strictes comme le président Nayib Bukele au Salvador voisin et en promouvant les valeurs familiales conservatrices.

Torres, faisant sa troisième tentative pour remporter la présidence, promet des sacs de produits alimentaires de base pour ceux qui en ont besoin et des réductions de taxes sur les aliments de base. Elle a été première dame pendant la présidence 2008-2012 du social-démocrate Álvaro Colom, jusqu’à leur divorce en 2011.

Ríos Sosa fait campagne pour établir la peine de mort, interdire les postes gouvernementaux aux personnes reconnues coupables de corruption, protéger les droits de propriété privée et améliorer le système de santé. Elle a été autorisée à concourir malgré une disposition constitutionnelle interdisant les candidatures de ceux qui prennent le pouvoir de manière antidémocratique – ou de leurs proches.

Mulet dit qu’il donnerait des médicaments gratuits aux Guatémaltèques et soutiendrait les personnes âgées et les mères célibataires. Il était l’un des rares hommes politiques à avoir dénoncé la criminalisation des journalistes dans le pays, pour laquelle les procureurs l’ont accusé d’entrave à la justice.

Les trois candidats ont signé un engagement promu pour maintenir les lois anti-avortement strictes du Guatemala, promouvoir les valeurs conservatrices et plaider contre la reconnaissance des communautés LGBTQ.

A gauche, les candidats du mouvement Semilla, du parti VOS et d’une coalition composée de l’URNG-Maiz et du Mouvement politique Winaq n’ont pas fait bonne figure dans les sondages. Ils ont fait campagne en promettant de s’attaquer à la corruption, de protéger les droits des groupes vulnérables et de renforcer la démocratie.

Aucun parti de gauche n’a gouverné le Guatemala en près de 70 ans, depuis deux administrations de gauche de 1945 à 1954. La seconde d’entre elles était dirigée par le président Jacobo Arbenz, qui a été renversé lors d’un coup d’État soutenu par la CIA.

Une série de gouvernements militaires de droite et une guerre civile de 36 ans qui s’est terminée en 1996 ont suivi. Depuis le retour du pays à la démocratie en 1986, la tendance conservatrice n’a été brièvement interrompue qu’à deux reprises, avec des administrations centristes sociales-démocrates en 1986 et 2008.

« L’électorat est très idéologique. En même temps, c’est un électorat non partisan », a déclaré Vaclav Masek, sociologue guatémaltèque à l’Université de Californie du Sud.

Les partis politiques sont de courte durée au Guatemala – depuis le retour à la démocratie, aucun parti n’a jamais occupé deux fois la présidence.

« Les partis au Guatemala se rendent normalement à leur première élection, rivalisent et meurent », a déclaré Masek. « Ils n’ont pas assez de puissance pour continuer. »