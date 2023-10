Le Guatemala menace de sévir contre les partisans de gauche du président élu à cause des barrages routiers

Le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a menacé de réprimer les manifestations en faveur de la démocratie au cours desquelles des militants bloquent les routes depuis le début de la semaine dernière en soutien au président élu Bernardo Arévalo.

Les manifestants exigent la fin de ce qu’ils considèrent comme une persécution politique de la part des procureurs d’Arévalo, qui doit prendre ses fonctions en janvier mais dont le parti politique a été suspendu en raison d’allégations de fraude sur les inscriptions électorales formulées par les procureurs. Arévalo, qui s’est engagé à éradiquer la corruption, a décrit cette affaire, ainsi que d’autres affaires portées contre lui, comme une tentative de coup d’État.

Giammattei a déclaré lundi soir dans un message enregistré qu’il arrêterait les dirigeants de la protestation, qui, selon lui, étaient financés et conseillés par des étrangers.

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU GUATEMALA PREND UNE TOURNANCE DRASTIQUE ALORS QUE LE GAGNANT INATTENDU EST CERTIFIÉ, PROVOQUANT DES COMBATS JURIDIQUES

Les remarques de Giammattei constituent l’attaque la plus virulente jamais lancée contre les manifestations, qu’il accuse de nuire à l’économie et de provoquer du « vandalisme ». Ces commentaires suggèrent que le président soutient fermement son procureur général sanctionné par les États-Unis.

« Nous demandons les mandats d’arrêt appropriés, afin que justice puisse être appliquée », a déclaré Giammattei. Il a affirmé que les dirigeants de la contestation « ont reçu le soutien et les conseils d’étrangers », qui, selon lui, « seront également arrêtés ».

« Des fonds étrangers ont été transférés à des ONG guatémaltèques et ces fonds ont servi à alimenter et à payer des toilettes portables, bref toute la logistique des blocus », a déclaré le président.

La procureure générale Consuelo Porras – dont les manifestants ont exigé la démission – a appelé lundi le gouvernement à agir contre les manifestants en grande partie pacifiques, qui sont descendus dans la rue depuis des semaines pour exiger sa démission pour ce qu’ils considèrent comme une tentative de saper la démocratie de leur pays.

Les manifestations ont éclaté au Guatemala il y a deux semaines, à la suite de l’une des élections les plus tumultueuses de l’histoire récente du pays. Les protestations sont alimentées par les accusations selon lesquelles Porras aurait tenté d’empêcher Arévalo de prendre ses fonctions en janvier.

Dans un message publié sur ses comptes de réseaux sociaux, Arévalo a déclaré que Giammattei mettait en danger la démocratie du Guatemala en soutenant jusqu’au bout son controversé procureur général.

« Il est de sa responsabilité en tant que président de s’élever contre la violation des règles constitutionnelles qu’elle (Porras) a commise », a déclaré Arévalo. « La sortie de cette crise est de s’asseoir et d’écouter le peuple, qui a exprimé très clairement ses revendications. »

Arévalo est devenu un candidat politique plus tôt cette année, après s’être positionné comme un outsider progressiste défiant l’élite qui contrôle depuis longtemps la nation centraméricaine. Depuis lors, lui et son parti Seed Movement ont fait face à des vagues d’attaques juridiques. Celles-ci ne se sont intensifiées que lorsqu’il a remporté les élections nationales en août.

Ces attaques ont inclus des perquisitions dans des locaux électoraux et la suspension du parti politique d’Arévalo, handicapant ainsi sa capacité à gouverner.

De telles mesures contre le nouveau dirigeant ont incité les groupes autochtones et les habitants des zones rurales – longtemps privés de leurs droits dans la société guatémaltèque – à appeler à une grève illimitée, qui a commencé par 14 blocus. Deux semaines après le début des manifestations, les barrages se sont depuis étendus pour bloquer plus de 80 routes à travers le pays.

LE CANDIDAT PRÉSIDENTIEL GUATEMALAIS GAGNE PAR UN GLISSEMENT DE TERRAIN MAIS L’ÉLITE POLITIQUE POURRAIT L’EMPÊCHER DE PRENDRE FONCTION

Dans une vidéo publiée lundi matin, Porras a qualifié les manifestations contre elle d’« illégales » et a demandé aux autorités de dégager par la force les routes bloquées et de permettre à nouveau la libre circulation des personnes.

« Je souhaite exprimer mon total désaccord et mon dégoût » à l’égard des manifestations, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elles « violent clairement les droits de tous les Guatémaltèques ».

Les manifestants ont été largement pacifiques, mais son message intervient après une poignée d’incidents au cours du week-end. Les gens agacés par les barrages routiers ont conduit leurs voitures sur les manifestants et ont ensuite été arrêtés pour avoir causé des dégâts matériels et avoir attenté à la vie des manifestants.

Porras et d’autres procureurs ont été sanctionnés par le gouvernement américain et se sont vu retirer leurs visas d’entrée, les accusant d’entraver la lutte anti-corruption et de porter atteinte à la démocratie dans le pays.