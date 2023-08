Le Guatemala élit le progressiste Arévalo à la présidence, mais des efforts sont en cours pour l’empêcher de prendre ses fonctions

GUATEMALA CITY (AP) – Un progressiste extérieur à la structure du pouvoir guatémaltèque a été élu de manière retentissante le prochain président du pays dimanche dans une réprimande à l’élite dirigeante pour des allégations généralisées de corruption.

Malgré des résultats préliminaires montrant un glissement de terrain potentiel pour le croisé anti-corruption Bernardo Arévalo, l’attention s’est immédiatement tournée vers la question de savoir s’il serait autorisé à assumer le pouvoir alors que le bureau du procureur général tente de suspendre le statut juridique de son parti.

Avec 100% des votes comptés, les résultats préliminaires ont donné à Arévalo 58% des voix contre 37% pour l’ancienne première dame Sandra Torres dans sa troisième candidature à la présidence. Les résultats officiels devront encore être certifiés.

« Nous savons qu’il y a une persécution politique en cours qui est menée à travers les institutions et les parquets et les juges qui ont été cooptés par la corruption », a déclaré Arévalo dimanche soir. « Nous voulons penser que la force de cette victoire va faire comprendre qu’il n’y a pas de place pour les tentatives de faire dérailler le processus électoral. Le peuple guatémaltèque a parlé avec force.

Arévalo a déclaré que le président sortant Alejandro Giammattei l’avait félicité et lui avait dit qu’ils commenceraient à planifier la transition le lendemain de la certification des résultats.

Mais les Guatémaltèques se souviennent encore qu’une heure avant que les résultats du premier tour de scrutin ne soient certifiés le mois dernier, le bureau du procureur général a annoncé qu’il enquêtait sur les signatures recueillies par le parti Seed Movement d’Arévalo pour s’enregistrer des années plus tôt. Un juge a brièvement suspendu le statut juridique du parti avant qu’une juridiction supérieure n’intervienne.

Eduardo Núñez, le directeur principal résident du Guatemala pour l’Institut national démocratique, s’attend à ce que deux tendances se poursuivent et s’intensifient dans les prochains jours : la polarisation du pays et la judiciarisation du processus électoral.

Núñez a déclaré qu’il y aura trois moments clés : les positions immédiates prises par le Mouvement des semences d’Arévalo et le parti Unité nationale de l’espoir de Torres sur les résultats ; puis le 31 octobre, lorsque le processus électoral du Guatemala se termine officiellement et que le mouvement des semences ne bénéficiera plus de la protection juridique qui l’empêcherait d’être annulé, et enfin le 14 janvier, lorsque Giammattei est constitutionnellement mandaté pour quitter ses fonctions.

« Il est probable qu’il pourrait y avoir une série d’actions officielles visant à modifier d’une manière ou d’une autre ce qui s’est passé lors des élections de juin et ce qui pourrait se passer maintenant lors des élections d’août », a déclaré Núñez.

Une grande question restait de savoir comment les Guatémaltèques pourraient réagir à toute action du gouvernement qui semble aller à l’encontre de la volonté des électeurs.

Alec Escobar a célébré la victoire d’Arévalo au centre-ville de Guatemala, mais a déclaré qu’il savait que des jours difficiles l’attendaient.

Même si Torres ou d’autres n’acceptent pas le résultat et que le procureur général agit contre le mouvement des semences, Escobar a déclaré que lui et d’autres jeunes qui formaient la base de soutien d’Arévalo étaient prêts à agir.

« Tout comme nous avons protégé le premier tour électoral, nous allons protéger la démocratie du pays », a-t-il déclaré.

Edmond Mulet est un ancien diplomate guatémaltèque et président du Congrès, qui a participé au premier tour de l’élection en tant que candidat présidentiel du parti Cabal. Les procureurs ont trois affaires ouvertes contre lui et son parti, dans ce qu’il a dit être une garantie au cas où il se serait rendu au second tour.

Il a noté qu’en 2015, des manifestations de rue massives avaient poussé le président Otto Pérez Molina, accusé de corruption massive, à démissionner. Mulet ne voit pas la situation actuelle comme claire et pense que la structure du pouvoir guatémaltèque utilisera des outils juridiques pour créer la confusion et semer le doute dans l’espoir d’éviter une réaction publique massive et unie.

« Dans n’importe quel autre pays du monde, les gens auraient été dans la rue il y a longtemps, mais au Guatemala, il existe une autre solution : la migration », a déclaré Mulet. « C’est la soupape de pression. Ailleurs, cela aurait déjà explosé.

Des centaines de milliers de Guatémaltèques ont émigré aux États-Unis ces dernières années, et l’administration Biden considère la corruption du Guatemala comme un facteur d’incitation majeur pour les migrants.

Mulet voit au moins deux scénarios possibles dans les semaines et les mois à venir.

Dans l’un, le Seed Movement est annulé et Arévalo est autorisé à assumer la présidence sans parti. Cela aurait des effets désastreux sur les représentants de son parti au Congrès, qui se verraient interdire d’occuper des postes de direction ou de diriger des comités. Ils seraient déjà minoritaires.

Arévalo pouvait s’attendre à des tentatives presque immédiates du Congrès pour le démettre de ses fonctions et lutter pour faire avancer toute sorte de législation.

Dans l’autre scénario décrit par Mulet, le bureau du procureur général réussit à annuler le statut juridique du mouvement Seed. Ensuite, il fait valoir que parce que le parti a été enregistré de manière incorrecte, tout ce qui s’est passé par la suite, y compris la nomination d’Arévalo, est annulé et il ne peut pas assumer la présidence.

Si Giammattei quitte ses fonctions le 14 janvier et qu’il n’y a pas de président élu – ou de vice-président élu – pour prendre sa place, le prochain en ligne serait le président du Congrès, presque certainement un allié de Giammattei. Le président du Congrès présenterait alors une liste de trois noms, y compris éventuellement le sien, au Congrès et les législateurs sélectionneraient un président temporaire pour la nation.

Il s’agit d’un territoire juridique tellement nouveau qu’il n’est pas clair si ce serait pour terminer le mandat complet d’Arévalo ou si une nouvelle élection pourrait être déclenchée plus tôt, a déclaré Núñez.

Avant que les résultats de dimanche ne soient connus, Mulet a émis l’hypothèse qu’une large marge de victoire pour Arévalo pourrait faire réfléchir ses adversaires à deux fois à leurs prochaines étapes.

« Je pense qu’ils ont testé les Guatémaltèques… pour voir s’ils vont se mobiliser », a déclaré Mulet.

Christopher Sherman et Sonia Pérez D., The Associated Press