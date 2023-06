Le Guatemala condamne le célèbre journaliste José Rubén Zamora à six ans dans une affaire de blanchiment d’argent

GUATEMALA CITY (AP) – Un tribunal guatémaltèque a condamné mercredi le fondateur du journal José Rubén Zamora à six ans de prison dans une affaire de blanchiment d’argent, concluant un procès que les groupes de liberté de la presse ont décrié comme une persécution politique visant à faire taire une voix critique.

Le panel de trois juges a déclaré coupable et condamné le célèbre journaliste pour blanchiment d’argent qui a affecté l’économie nationale et la stabilité du système financier. Le tribunal a innocenté Zamora des accusations supplémentaires de chantage et de trafic d’influence.

Le président guatémaltèque Alejandro Giammattei, et plus particulièrement son système judiciaire, ont été critiqués à l’échelle internationale pour avoir fait marche arrière sur les principes démocratiques et avoir armé les procureurs et les tribunaux du pays pour poursuivre des ennemis présumés.

Giammattei a nié qu’il y ait eu une quelconque motivation politique.

Le journal El Periodico de Zamora était connu pour ses enquêtes farouchement indépendantes et publiées sur la corruption dans les administrations de Giammattei et de ses prédécesseurs. Le travail de Zamora est internationalement reconnu.

Dans ses derniers commentaires devant le tribunal mercredi avant l’annonce du verdict, Zamora a clamé son innocence et a appelé le tribunal à le libérer, affirmant que « tous mes droits ont été violés ». Il a déclaré que le gouvernement ne lui avait pas accordé le droit à une défense. « Ils nous ont traités comme des criminels, ils ont détruit des preuves », a-t-il déclaré.

Plusieurs de ses avocats ont été arrêtés à l’approche du procès.

Les accusations provenaient de Zamora, 66 ans, demandant à un ami de déposer un don de 38 000 $ pour faire fonctionner le journal plutôt que de le déposer lui-même. Zamora a déclaré qu’il l’avait fait parce que le donateur ne voulait pas être identifié en soutenant un point de vente dans le collimateur de Giammattei.

Le tribunal a condamné Zamora à une amende d’un montant égal mercredi.

Avec Zamora en prison, El Periodico a été contraint d’arrêter de publier une édition imprimée le 30 novembre en raison de ses difficultés financières. Le point de vente a complètement interrompu ses activités le 15 mai.

Le mois dernier, l’Association guatémaltèque des journalistes a déclaré qu’au moins 20 journalistes ont été contraints de fuir le pays ces dernières années.

Suite à la condamnation mercredi, le Comité pour la protection des journalistes basé à New York a condamné la procédure.

Carlos Martinez de la Serna, directeur de programme du CPJ, a déclaré que la phrase « honteuse » faisait partie des tentatives du gouvernement de Giammattei de « criminaliser le journalisme », et qu’elle signalait une érosion de la liberté d’expression au Guatemala.

« Les responsables guatémaltèques doivent mettre fin à l’absurde mascarade des poursuites pénales à son encontre. Il est temps que José Ruben Zamora soit libéré, car son seul « crime » a été l’exercice intrépide de sa profession.

Sonia Pérez D., The Associated Press