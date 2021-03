Le Guatemala commence à réformer la Cour; l’inquiétude concernant la corruption augmente

La sélection des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle a gâché la politique guatémaltèque depuis l’année dernière. Les sélections du Congrès mardi ont été les premières d’une série de secteurs chargés de choisir le nouveau tribunal.

Le tribunal statue sur presque toutes les questions politiques, judiciaires et pénales controversées qui se posent au Guatemala et le tribunal sortant a été considéré comme un rempart majeur contre certaines des manœuvres juridiques les plus malveillantes. Les membres conservent leur siège pendant cinq ans et le processus de sélection est rempli d’allégations de collusion et de corruption.

Les enjeux sont si importants car le prochain tribunal est susceptible de décider du sort des politiciens accusés de corruption, tels que l’ancien président Otto Pérez Molina, des officiers militaires reconnus coupables de crimes contre l’humanité et la possible candidature de Zury Ríos, fille de l’ex-dictateur Efraín Ríos Montt, interdit constitutionnellement de courir.

La Cour constitutionnelle est la dernière étape du système juridique guatémaltèque, de sorte que le processus de sélection a attiré l’attention non seulement des Guatémaltèques, mais aussi des étrangers concernés par l’état de droit dans le pays. Les votes de mardi ont été précédés la semaine dernière par une poignée de mandats d’arrêt contre des personnes directement impliquées dans le procès, bien qu’ils aient interféré avec la sélection des juges dans d’autres tribunaux.

Le tribunal est composé de cinq magistrats et de cinq députés. Le Congrès élit un magistrat et le remplace mardi, puis le Barreau du Guatemala, le Conseil de l’Université publique, le Président et la Cour suprême élisent les membres restants.

Des militants, des avocats et d’autres observateurs ont déjà largement critiqué le procès pour ses tentatives de manipuler les résultats, de colporter et d’influencer d’autres crimes présumés.

La semaine dernière, les autorités guatémaltèques ont demandé des mandats d’arrêt contre plusieurs personnes impliquées dans la sélection des magistrats ou des candidats à la cour.

L’un était pour le recteur de l’Université de San Carlos de Guatemala, Murphy Paíz, l’un de ceux qui aideraient à la sélection de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle parce qu’il aurait conspiré sur les votes. Il a dit qu’il ferait rapport aux autorités pour résoudre le problème, mais s’est plutôt enregistré dans un hôpital où il était sous surveillance.

Les autorités ont arrêté Luis Fernando Ruiz, ancien président du barreau, et lui-même candidat au poste d’adjoint au tribunal. Ils n’ont pas trouvé l’ancien recteur de l’université de Paiz, Estuardo Galvez, qui est candidat pour devenir magistrat à la cour. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant qu’il était victime de persécution politique.

Elvyn Díaz, avocat à l’Institut d’études criminelles, a déclaré que le tribunal était une cible attrayante pour la cooptation pour un certain nombre de raisons. Avec la disparition de la mission de lutte contre la corruption parrainée par les Nations Unies au Guatemala, qui a contribué à un certain nombre de poursuites pour corruption importantes, il y a un grand intérêt à faire respecter l’impunité parmi les personnes à risque. Dans le système juridique guatémaltèque, tout pourrait finir par se retrouver devant la Cour constitutionnelle, a-t-il déclaré.

Le tribunal sortant a également établi des critères clés dans des domaines tels que les droits de l’homme et l’extraction des ressources naturelles qui ont affecté les accords que les principaux investisseurs ont conclus avec la classe politique, a-t-il déclaré.

Enfin, et peut-être le plus important, selon Díaz, le tribunal sortant a joué un rôle essentiel dans le contrôle du pouvoir politique. « Ils ne veulent pas d’un tribunal qui restreigne les actes arbitraires et remet en question l’exercice de leur pouvoir », a-t-il déclaré.

Ce facteur semble être le moteur des déclarations publiques du Département d’État des États-Unis ces dernières semaines.

Julie Chung, secrétaire adjointe américaine aux affaires de l’hémisphère occidental, a déclaré mardi sur Twitter: «La lutte contre la corruption au Guatemala exige des candidats à la Cour constitutionnelle qui font preuve d’intégrité, d’impartialité et sont libres de toute influence ou influence extérieure.