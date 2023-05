Le Guatemala arrête un ancien procureur anti-corruption

GUATEMALA CITY (AP) – La police guatémaltèque a arrêté vendredi le procureur du pays pour crimes contre les migrants, l’accusant d’abus de pouvoir présumé.

Stuardo Campos était auparavant procureur anti-corruption dans le pays sous l’administration de l’ancien président Jimmy Morales. Il n’était pas immédiatement clair si les accusations concernaient son poste actuel ou l’ancien.

La plainte contre Campos a été déposée par la Fondation d’extrême droite contre le terrorisme, un groupe qui a commencé par défendre des officiers militaires accusés de crimes de guerre, mais qui a également ciblé des membres du système judiciaire qui travaillaient sur des affaires de corruption.

« Cette plainte est fallacieuse », a déclaré Campos. « Je sais que mon travail en tant que procureur anti-corruption m’a valu de l’animosité dans de nombreux secteurs. »

Campos était connu pour une enquête liée à un projet d’autoroute gouvernementale sous l’administration Morales. Un certain nombre de fonctionnaires de cette administration ont été arrêtés lorsque des glissements de terrain répétés et d’autres problèmes ont été imputés à la mauvaise construction.

Ces dernières années, un certain nombre de procureurs et de juges qui ont traité des affaires de lutte contre la corruption ont fait l’objet d’enquêtes et d’inculpations. Beaucoup d’entre eux ont fui le pays pour éviter d’être poursuivis par le bureau du procureur général du gouvernement des États-Unis et d’autres ont accusé de se venger de membres du système judiciaire.

Plus récemment, en tant que procureur principal des crimes contre les migrants, Campos a été crédité du démantèlement des réseaux de trafic de migrants et a supervisé la première extradition de Guatémaltèques vers les États-Unis accusés de trafic de migrants.

Par Sonia Pérez D., Associated Press