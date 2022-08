Le Guatemala arrête des passeurs de migrants recherchés par les États-Unis

HUEHUETENANGO, Guatemala – Les autorités guatémaltèques ont arrêté plus d’une douzaine de membres présumés d’un réseau de passeurs de migrants près de la frontière commune avec le Mexique tôt mardi, dont quatre recherchés par les États-Unis en lien avec la mort d’un migrant au Texas en 2021.

L’extradition de passeurs de migrants présumés connus sous le nom de “coyotes” a été rare et il s’agirait des premiers cas connus au Guatemala de passeurs prétendument poursuivis pour la mort d’un migrant aux États-Unis.

Les poursuites contre les passeurs de migrants au Guatemala se sont avérées extrêmement difficiles car les migrants ne sont presque jamais disposés à identifier ou à témoigner contre leurs passeurs. Dans certains cas, ils espèrent avoir une autre chance de migrer vers les États-Unis avec l’aide du passeur et dans d’autres, ils ont peur des passeurs ou de leurs relations avec le crime organisé.

Les arrestations interviennent à un moment de tensions accrues entre le président guatémaltèque Alejandro Giammattei et Washington.

L’administration Biden a été franche dans sa critique du recul perçu dans les poursuites pour corruption. Le gouvernement américain a sanctionné la procureure générale du Guatemala, Consuelo Porras, alléguant qu’elle était un obstacle au travail de lutte contre la corruption et qu’elle poursuivait désormais des juges et des procureurs qui avaient travaillé sur des affaires de corruption.

Dans un ranch de montagne à Huehuetenango, loin de la route goudronnée la plus proche, le chef présumé du groupe a été arrêté. Des hélicoptères ont survolé le site qui contenait au moins une douzaine de maisons en bois et un certain nombre de véhicules. Diverses armes à feu ont également été saisies.