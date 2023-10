Le Guardian licencie un caricaturiste de longue date après des allégations d’images antisémites

LONDRES (AP) — Le journal Guardian a licencié le caricaturiste de longue date Steve Bell après avoir refusé de publier une caricature du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui, selon les critiques, s’appuyait sur des images antisémites.

« La décision a été prise de ne pas renouveler le contrat de Steve Bell », a indiqué le Guardian.

« Les caricatures de Steve Bell ont constitué une partie importante du Guardian au cours des 40 dernières années – nous le remercions et lui souhaitons tout le meilleur », a déclaré l’éditeur Guardian News and Media dans un communiqué envoyé jeudi à l’Associated Press.

Bell contribue au Guardian depuis 1983. Plusieurs de ses centaines de caricatures au fil des ans ont été accusées d’inclure des stéréotypes anti-juifs. La dernière caricature, publiée par Bell sur les réseaux sociaux, montre Netanyahu tenant un scalpel et se préparant à pratiquer une incision en forme de Gaza dans son abdomen, avec la légende « Résidents de Gaza, sortez maintenant ».

Il porte l’étiquette « d’après David Levine » et rappelle un dessin animé datant de la guerre du Vietnam représentant le président américain Lyndon B. Johnson montrant une cicatrice en forme de Vietnam. L’illustrateur américain Levine s’est inspiré d’une photo de Johnson montrant aux journalistes sa cicatrice résultant d’une opération à la vésicule biliaire.

Bell a déclaré qu’il avait été accusé d’avoir évoqué le « livre de chair » exigé par le personnage juif Shylock dans la pièce de Shakespeare « Le Marchand de Venise ».

Il a déclaré au journal spécialisé Press Gazette que « Le Marchand de Venise » n’avait « rien à voir avec le dessin ».

« Je ne promeut pas de stéréotypes antisémites nuisibles. … Je n’ai jamais fait une telle chose, je ne rêverais pas de faire une telle chose », a-t-il déclaré, cité par la publication.

La Grande-Bretagne a une longue tradition de caricatures montrant des hommes politiques sous une forme exagérée et grotesque. Bell a créé certaines des caricatures les plus indélébiles des récents dirigeants britanniques, représentant l’ancien Premier ministre John Major portant des sous-vêtements par-dessus son pantalon, Tony Blair avec un œil démoniaque surdimensionné et David Cameron avec un préservatif sur la tête.

The Associated Press