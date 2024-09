Le GTNO lance un tableau de bord pour suivre les tendances de la COVID-19, de la grippe et du VRS

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a lancé un nouveau tableau de bord visuel pour suivre la présence de la COVID-19, de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) à Behchokǫ̀, Fort Simpson, Fort Smith, Hay River, Norman Wells et Yellowknife. Ce tableau de bord facile à utiliser offre aux résidents des visualisations claires, y compris des graphiques, pour les aider à se tenir informés des tendances virales dans leur communauté.

Le tableau de bord affiche des informations clés, notamment :

La présence de la COVID-19, de la grippe et du VRS

Niveaux de détection : élevé, modéré, faible ou non détecté

Tendances des eaux usées au cours de l’année écoulée

Le programme de surveillance des eaux usées du GTNO est financé en partie par l’Agence de la santé publique du Canada et mis en œuvre en partenariat avec les ministères de la Santé et des Services sociaux, de l’Environnement et du Changement climatique (Laboratoire environnemental Taïga), des Affaires municipales et communautaires, du Laboratoire national de microbiologie et des collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Des échantillons hebdomadaires sont prélevés dans les collectivités participantes pour tester ces virus, et d’autres collectivités peuvent se joindre au programme à tout moment.

La surveillance des eaux usées fournit des signes avant-coureurs de l’activité virale, ce qui permet aux responsables de la santé publique de réagir rapidement et de partager des informations avec les résidents. En utilisant le tableau de bord, les résidents peuvent prendre des mesures pour se protéger, comme se faire vacciner (si nécessaire), se laver fréquemment les mains et rester à la maison en cas de maladie.

Pour consulter le tableau de bord et en savoir plus sur la surveillance des eaux usées, visitez le site www.gov.nt.ca/wastewater-monitoring

