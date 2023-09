Le Grundy County Corn Festival revient le week-end du 27 septembre – Shaw Local

Le Grundy County Corn Festival apporte trop d’événements au centre-ville de Morris pour en assurer le suivi, c’est pourquoi les organisateurs ont créé une application téléphonique pour tout suivre.

Les organisateurs originaux des 74 festivals du maïs ne s’attendaient probablement pas à ce que le festival prenne une telle ampleur, mais l’événement de cette année revient plus grand que jamais.

Tout commence avec un zoo pour enfants qui commence à 10 heures le mercredi au coin des rues Franklin et Main, ainsi que des promenades à poney à partir de 11 heures. Les spectacles en direct se poursuivent à partir de là, avec la galerie d’art EXibit organisant une exposition d’art et de photos à 16h00 et Jason Kollum se produira à 17h30 sur le parking du département du shérif.

À 18h30, la scène de Jackson Street accueillera le spectacle Talent.

Le zoo pour enfants et les promenades à poney se poursuivent toute la semaine, mais jeudi amène davantage d’artistes en direct comme les Grundy County Dancers sur la scène de Jackson Street et le Morris Community High School Band and Choir sous la tente de l’événement située dans le pâté de maisons 100 de Wauponsee Street.

D’autres spectacles se poursuivent vendredi, avec Pro Kids se produisant sur le parking du département du shérif et Doug’s Dancers envahissant la scène de Jackson Street. Mariachi Perla de Mexico se produira à 21h30 sur la scène de Jackson Street tandis que Libido Funk Circus se produira sur la scène sud.

Les choses commencent un peu plus tôt samedi à 9 heures avec le salon des tracteurs anciens et des machines agricoles qui se déroule toute la journée à l’Old National Bank, 1111, route 6.

Le samedi est une journée bien remplie et remplie d’événements, avec la Kiddie Parade commençant à 13 heures avant d’autres performances live, qui comprennent un karaoké sur la scène sud et une démonstration du TaeKwanDo de Chang Lee au Jackson Street State. Samedi, Sparks Fly, l’expérience Taylor Swift, se déroulera de 19h30 à 22h30 avec un feu d’artifice qui aura lieu vers 20h30. Nate Venturelli se produira également à 21h00 sur la scène sud.

Le dernier jour du Festival du maïs a lieu dimanche, avec de nombreux événements antérieurs comme le spectacle de tracteurs et de machines agricoles, le zoo pour enfants et les promenades à poney, tandis que de nouveaux spectacles en direct comme les Broadway Dancers et les Jesse White Tumblers se produisent à 12h30. pm dans le pâté de maisons 400 de Liberty Street.

Ce ne sont que les événements : il y a la chasse au trésor qui commence mercredi et la promenade des épouvantails au parc Chapin, ainsi que le Rootbeer Garden de la première église méthodiste unie de 17 h à 19 h mercredi. Des combats d’eau ont également lieu mercredi dans le pâté de maisons 100 de West Washington Street. Il y a aussi la course de 5 km de l’hôpital Morris à 9 heures le samedi et un tournoi Corhole à 12 heures samedi dans le pâté de maisons 100 de Wauponsee Street.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, et plus d’informations peuvent être trouvées sur cornfestival.org ou en accédant à l’App Store pour iPhone ou au Google Play Store pour Android et en recherchant Grundy County Corn Festival. Un programme complet comprenant tous les divertissements, les choix de restauration et les emplacements pour tout y est disponible.