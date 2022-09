Le groupe Youtube Try Guys vire Ned Fulmer à la suite d’allégations de tricherie

Breaking : L’homme qui fait de sa femme/de son mariage toute sa personnalité est un gros tricheur !

Le quatuor populaire de Youtube, les Try Guys, qui est devenu célèbre en ligne pendant son séjour chez Buzzfeed, vient d’annoncer qu’il se sépare de l’un de ses membres, Ned Fulmer. Bien qu’ils n’aient pas expliqué la raison dans leur déclaration, Ned a ensuite publié sa propre déclaration, admettant avoir eu une liaison avec l’un des employés de la chaîne Youtube.

Tard lundi soir, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Fulmer – dont toute la personnalité en ligne tourne autour de l’amour de sa femme – trichait avec le producteur associé de Try Guys, Alex Herring. Un fan sur Reddit a publié des photos des deux semblant s’embrasser dans un club, bien que la mauvaise qualité ait rendu difficile la confirmation de leurs deux identités.

Alors que Twitter a explosé avec cette nouvelle mardi matin, les comptes de médias sociaux officiels de Try Guys ont rapidement répondu, faisant savoir à tout le monde que Ned ne faisait plus partie du groupe.

“Ned Fulmer ne travaille plus avec The Try Guys”, indique le communiqué. « À la suite d’un examen interne approfondi, nous ne voyons pas de voie à suivre ensemble. Nous vous remercions de votre soutien alors que nous naviguons dans ce changement.

Peu de temps après, Ned a publié une déclaration confirmant qu’il avait en fait trompé sa femme avec quelqu’un de leur entreprise.

“La famille aurait toujours dû être ma priorité, mais j’ai perdu la concentration et j’ai eu une relation de travail consensuelle”, a-t-il écrit. “Je suis désolé pour toute douleur que mes actions ont pu causer aux gars et aux fans, mais surtout à [my wife] Ariel. La seule chose qui compte en ce moment, c’est mon mariage et mes enfants, et c’est là que je vais concentrer mon attention.