Le groupe Wagner va se concentrer sur l’Afrique et abandonner l’Ukraine, selon Yevgeny Prigozhin

Points clés Les combattants de Wagner abandonneront la guerre d’Ukraine pour l’instant.

Le chef du groupe Yevgeny Prigozhin a été montré dans une vidéo accueillant ses combattants en Biélorussie.

Les mercenaires concentreront leurs efforts en Afrique, a-t-il dit.

Mercredi, le chef mercenaire mutin russe Yevgeny Prigozhin a été montré dans une vidéo accueillant ses combattants en Biélorussie, leur disant qu’ils ne participeraient plus à la guerre en Ukraine pour l’instant mais leur ordonnant de rassembler leurs forces pour l’Afrique.

L’échec de la mutinerie de Wagner les 23 et 24 juin a été interprété par l’Occident comme un défi au pouvoir du président Vladimir Poutine qui illustre la faiblesse du chef du Kremlin âgé de 70 ans et la pression de la guerre de l’Ukraine sur l’État russe.

La séquence, republiée par son service de presse sur Telegram, est la première preuve vidéo des allées et venues de Prigozhin depuis la nuit de la mutinerie.

Yevgeny Prigozhin est le propriétaire du groupe Wagner. Source: PA / Service de presse de Prigojine Dans la vidéo, dont Reuters n’a pas pu vérifier l’authenticité dans l’immédiat, on entend un homme dont la voix et le russe ressemblaient à ceux de Prigozhin accueillir ses hommes. La vidéo a été republiée par son service de presse sur Telegram.

« Bienvenue les gars… Bienvenue sur le sol biélorusse », a déclaré Prigozhin.

« Nous nous sommes battus honorablement », a déclaré Prigozhin. « Vous avez fait beaucoup pour la Russie. Ce qui se passe au front est une honte dans laquelle nous n’avons pas besoin de nous impliquer.

Poutine a d’abord déclaré qu’il écraserait la mutinerie, la comparant aux troubles de la guerre qui ont inauguré les révolutions de 1917, mais quelques heures plus tard, un accord a été conclu pour permettre à Prigozhin et à certains de ses combattants de se rendre en Biélorussie.

Depuis que Prigozhin a été vu pour la dernière fois en train de quitter la ville russe de Rostov le 24 juin, le mystère entoure son sort après avoir été qualifié de traître par Poutine. On ne sait pas non plus ce que Wagner, qui, selon Prigozhin, avait 25 000 hommes, ferait ensuite.

La vidéo a été tournée après la tombée de la nuit, bien qu’il ait été possible de discerner à quoi ressemblait le profil de Prigozhin et un groupe d’hommes.

Wagner a été fondé par Prigozhin et Dmitry Utkin, un ancien officier des forces spéciales du renseignement militaire russe du GRU, comme un moyen pour la Russie de s’impliquer dans des guerres dans des pays comme la Syrie, la Libye et le Mali avec un déni total.

Après le discours de Prigozhin, un homme identifié comme le co-fondateur de Wagner Utkin, a ensuite parlé aux hommes.

« Ce n’est pas la fin. Ce n’est que le début du plus grand travail au monde qui sera réalisé très bientôt », a déclaré Utkin en russe.

Il est ensuite passé à l’anglais : « And welcome to hell ! »

Que s’est-il passé en Russie depuis la mutinerie de Wagner ?

Depuis qu’un accord a été conclu pour mettre fin à la mutinerie, le Kremlin a cherché à projeter le calme, Poutine présidant diverses réunions, rencontrant des foules au Daghestan et discutant même de l’informatique quantique et de l’intelligence artificielle.

Les responsables russes rejettent les interprétations occidentales de la mutinerie et affirment que l’Occident ne devrait pas se préoccuper de telles « égratignures ».

La vidéo publiée mercredi montrait Prigozhin recevant un drapeau noir de Wagner, décoré de la devise « Sang, honneur, patrie, courage », depuis leur camp du sud de la Russie.

La Biélorussie a déclaré la semaine dernière que des combattants de Wagner instruisaient ses soldats dans un champ de tir militaire au sud-est de Minsk.

Prigozhin dit dans la vidéo que ses hommes devraient bien se comporter envers les habitants et leur ordonne de former l’armée biélorusse et de rassembler leurs forces pour un « nouveau voyage en Afrique ».

« Et peut-être reviendrons-nous à la SMO (opération militaire spéciale en Ukraine) à un moment donné, lorsque nous serons sûrs que nous ne serons pas obligés de nous faire honte », a déclaré Prigozhin.

Wagner a aidé la Russie à annexer la Crimée en 2014, a combattu les militants de l’État islamique en Syrie, a opéré en République centrafricaine et au Mali et a pris la ville ukrainienne de Bakhmut pour la Russie plus tôt cette année avec des pertes considérables des deux côtés.

Prigozhin avait déclaré que sa mutinerie ne visait pas à renverser Poutine mais à régler des comptes avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov.